Une mystérieuse épidémie fait au moins 45 morts au Nigeria en trois jours

“Nous avons reçu un rapport faisant état de la maladie et le gouvernement a déjà envoyé une équipe d’experts pour déterminer la cause de la maladie”, a déclaré aux médias le commissaire d’Etat en charge de la santé, Abubakar Labaran.

De leur côté, plusieurs médecins et infirmiers ont indiqué aux médias qu'”ils ont signalé l’épidémie au ministère de la Santé”, ajoutant que “des échantillons d’eau et de sang avaient été prélevés pour analyse en laboratoire, afin de déterminer la cause de la mystérieuse maladie”.