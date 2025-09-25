Usine Fiat d’Oran: 50 000 véhicules produits depuis 2023

L’usine Fiat de Tafraoui (Oran) a franchi, hier mercredi le cap des 50 000 véhicules produits depuis son démarrage fin 2023, a annoncé Fiat Algérie dans un communiqué.

«Ce jalon illustre la montée en cadence du site industriel, inauguré en décembre 2023, et sa contribution au développement de la filière automobile en Algérie», souligne le constructeur automobile.

Après avoir produit 17 000 véhicules en 2024, l’usine prévoit d’atteindre 60 000 unités durant l’année en cours puis 90 000 en 2026.

Cette étape «confirme l’émergence du site de Tafraoui comme hub industriel régional pour Stellantis et réaffirme l’engagement à long terme du Groupe en faveur du développement de l’industrie automobile en Algérie», souligne le communiqué.

Fiat Algérie a également relevé que ces réalisations étaient «rendues possibles grâce à l’engagement des 1 784 talents de l’usine, qui ont bénéficié de plus de 432 heures de formation dispensées notamment en partenariat avec l’Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de Belgaïd à Oran».

De plus, des apprentis issus de six autres centres de formation de la région d’Oran effectuent régulièrement des stages pratiques à l’usine Fiat de Tafraoui, couvrant différentes spécialités liées à l’industrie automobile, indique la même source.