Usine Fiat d’Oran: Lancement prochain de la production d’un nouveau modèle

Fiat El Djazair prévoit de lancer, dans les prochains jours, la production d’un nouveau modèle de la marque italienne dans son usine située à Oran, avec un taux d’intégration atteignant 20 %, selon un communiqué de l’entreprise.

Il s’agit du modèle “Grande Panda”, présenté lors d’un événement organisé hier jeudi au Jardin d’Essai du Hamma (Alger), en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie, Salem Ahmed Zaid, du directeur exécutif de la marque Fiat, Olivier François, ainsi que du directeur des opérations du groupe Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique, Samir Cherfan.

“Avec l’achèvement des installations de ferrage et de peinture sur le site de Tafraoui à Oran, les premières unités de pré-série de ce modèle seront produites dans les prochains jours, avant le lancement de la production en série prévu dans les mois à venir”, précise le communiqué.

Ce véhicule sera fabriqué en CKD (Completely Knocked Down) avec un taux d’intégration locale de 20 %, indique Fiat El Djazair, qui s’engage à porter ce taux à plus de 30 % d’ici 2026, en précisant que la production sera assurée grâce aux compétences algériennes.