USM Alger : Abdelhak Benchikha nouvel entraîneur

Le technicien algérien Abdelhak Benchikha, est devenu le nouvel entraîneur de l’USM Alger, en remplacement de Mohamed Lacet, dont le contrat n’a pas été prolongé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, mardi dans un communiqué.

L’ancien sélectionneur national s’est engagé pour une saison, précise la même source.

Benchikha (63 ans) signe ainsi son retour chez les «Rouge et Noir», après un premier passage réussi, marqué par deux titres continentaux en 2023 : la Coupe de la Confédération, suivie de la Supercoupe, remportée aux dépens du club égyptien d’Al-Ahly SC (1-0).

Il avait entamé la défunte saison sur le banc de la JS Kabylie, avant de quitter le navire en janvier 2025. Il avait ensuite pris en mains la formation de Modern Sport, qu’il avait conduit vers le maintien en division 1 égyptienne.

L’USMA est le dernier club de l’élite à engager un entraîneur durant cette période d’intersaison, à neuf jours du coup d’envoi du championnat, fixé aux 21 août.

Le détenteur de la Coupe d’Algérie 2025, est l’un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine. Exemptée du 1er tour préliminaire, le club de Soustara affrontera au 2e tour préliminaire le vainqueur de la double confrontation entre les Sénégalais de Génération Foot et les Ivoiriens d’Amadou Diallo (aller en déplacement : 17-19 octobre, retour à Alger : 24-26 octobre).

En Ligue 1 Mobilis, l’USM Alger entamera la nouvelle saison 2025-26, en déplacement face à la JS Kabylie (21-23 août).

