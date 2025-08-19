-- -- -- / -- -- --
Vague de chaleur et pluies orageuses ce mardi sur plusieurs wilayas

Echorouk
Une forte vague de chaleur touchera, ce mardi, des wilayas du pays, tandis que des pluies et des orages sont prévues dans d’autres wilayas, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM).

Selon le BMS, placé au niveau de vigilance “jaune”, des températures caniculaires toucheront les wilayas de Jijel et Tizi Ouzou, tandis que des pluies sont prévues à Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset, note le bulletin, qui prévoit des orages dans ces wilayas et celles de Djanet, Tébessa, Khenchela, Mila et Sétif.

