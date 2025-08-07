Vague de chaleur et pluies orageuses sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin, ce jeudi, mettant en garde contre une vague de chaleur et des pluies orageuses qui concerneront plusieurs wilayas.

Dans une alerte de « Niveau 1 », l’office indique que la vague de chaleur touchera les wilayas d’Annaba, Skikda, Jijel, Bejaïa, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza, Aïn Defla, Mostaganem, Oran et Aïn Temouchent.

La même source précise que la validité de ce bulletin s’étend de 9h du matin jusqu’à 21h.

Dans le même contexte, l’office a émis une autre alerte de « Niveau 2 » concernant une forte vague de chaleur dans les wilayas de Chlef et Aïn Defla, à partir de 6h du matin jusqu’à 18h.

Par ailleurs, une activité orageuse est prévue dans les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Naâma, Béchar, Tamanrasset et In Guezzam, à partir de 3h du matin jusqu’à 21h.

Le bulletin inclut également une alerte spéciale concernant des tempêtes de sable dans les wilayas d’El Meniâa, Timimoune, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.