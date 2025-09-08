-- -- -- / -- -- --
Vague de chaleur sur trois wilayas de l’Est du pays, pluies et orages sur d’autres lundi et mardi

Echorouk
Une vague de chaleur affectera trois wilayas de l’Est du pays, alors que des pluies et des orages sont attendus sur d’autres, lundi et mardi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “orange”, le BMS canicule concerne les wilayas d’Annaba, El-Tarf et Skikda qui connaîtront, durant la journée de lundi, des températures maximales oscillant entre 39 et 41 degrés, alors que les minimales seront entre 28 à 32 degrés, précise la même source.

Durant la journée du lundi également, des pluies et des orages sont annoncés sur les wilayas de Médéa, Ain Defla, Tiaret, Saida, El Bayadh et Naâma sont annoncés sur les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Tizi-Ouzou, Jijel, Bouira, M’sila, Tissemsilt, Djelfa, Laghouat, Relizane, Mascara, Sidi-Bel-Abbès, Tlemcen, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar.

Pour ce qui est de la journée de mardi, les pluies et les orages concerneront les wilayas de Constantine, Batna, Bejaïa, Tizi-Ouzou, Boumerdes, Alger, Blida, Chlef, Tissemsilt, Tlemcen, Souk-Ahras, Ain-Temouchent, M’sila, Djelfa, Tiaret, Bouira, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa, Khenchela, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Tipaza, Ain Defla, Tiaret, Relizane, Mascara, Saïda, El Bayadh, Mostaganem, Naâma, Béchar et Béni-Abbes, Oran, Ouled Djellal, Bordj Badji Mokhtar, Laghouat et Tindouf.

