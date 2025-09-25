Véhicules importés: Lancement d’une plateforme de prise de rendez-vous pour le contrôle de conformité

Le ministère des Hydrocarbures et des Mines a annoncé, ce jeudi, le lancement d’une plateforme électronique baptisée Markabati DZ, destinée à la prise de rendez-vous pour le contrôle de conformité des véhicules importés, et ce dans le cadre de la simplification des procédures administratives.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle des réseaux sociaux, le ministère a accompagné l’annonce d’une vidéo explicative sur la procédure d’inscription via le portail (http://www.markabatidz.energy.gov.dz), opérationnel dès ce jeudi soir.

La cérémonie officielle de lancement de cette plateforme se tiendra dans l’après-midi, au siège du ministère.

Dans un premier temps, ce dispositif concernera uniquement la wilaya d’Alger, avant d’être progressivement généralisé à l’échelle nationale. Il permettra aux usagers de réserver en ligne un créneau pour la vérification de conformité de tous types de véhicules : voitures particulières, motocyclettes, camions et véhicules utilitaires.

Selon les explications fournies, « cette plateforme a pour objectif de réduire les files d’attente, de simplifier les démarches administratives et de faire gagner du temps aux citoyens, tout en garantissant un service moderne, fluide et transparent ».

Le ministère précise également que « la prise de rendez-vous pourra se faire aussi bien à partir d’un Smartphone que d’un ordinateur, ce qui contribuera à alléger la pression sur les services concernés ».