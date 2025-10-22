Vidéo de l’agression physique contre un individu: Mandats de dépôts à l’encontre de dix accusés

Le juge d’instruction près le tribunal de Koléa a émis des mandats de dépôt à l’encontre de dix individus impliqués dans une affaire d’agression physique et de violence à l’encontre d’un individu, dont la vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux, a indiqué, mardi soir le procureur de la République près le même tribunal.

Afin d’éclaircir les circonstances entourant cette affaire, le procureur de la République a précisé, lors d’une conférence de presse tenue au siège du tribunal, qu’«en date du 16 octobre 2025, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrait un groupe d’individus portant des armes blanches, à leur tête un certain «Hicham El Wahrani», tel qu’identifié dans les publications, en train d’agresser violemment une personne avec des coups et actes de torture».

Suite à cela, «l’auteur de la diffusion de la vidéo a été identifié. Il s’agit du dénommé Chernan Adel. Après exploitation des informations, la victime a pu être identifiée. Il s’agit de Mohamed Zengli, actuellement incarcéré depuis le mois de juin 2025 au sein de l’établissement pénitentiaire de Koléa. Il a été entendu par les services de la Gendarmerie nationale le 17 octobre 2025 et a confirmé la véracité des faits, tout en précisant ne pas avoir déposé plainte contre ses agresseurs au moment des faits».

«Sur la base de ces éléments, les services de police judiciaire ont procédé à l’identification des suspects. Il s’agit des dénommés Guemra Abdelrahim, Tessouit Mohamed Amine, Chernan Adel, Mada Boualem, Guemra Adel, Dehrib Djaafar, Adjif Adam, El Hachemi Kamal, Bettahar Ahmed, et à leur tête Attia Hicham, dit Hicham El Wahrani, qui était en état de fuite», a poursuivi le Procureur de la République.

«Les investigations ont révélé que le dénommé Chernane Adel, en sa qualité de membre du groupe criminel, était l’auteur de la vidéo documentant l’agression en juin 2025, qu’il a ensuite publiée le jeudi 16 octobre 2025 sur les réseaux sociaux, à la suite d’un différend entre lui et le dénommé Attia Hicham, dit Hichem El wahrani et le reste de la bande», a ajouté le procureur de la République.

Elles ont également révélé, que «dans la nuit du 20 octobre 2025, le dénommé Attia Hicham, a été arrêté par un groupe de citoyens dans la région d’El Attaf (wilaya d’Aïn Defla), lesquels l’ont immédiatement signalé aux services de la Gendarmerie nationale (GN)».

Le procureur de la République a salué, à cet égard, «le sens civique et l’esprit de citoyenneté dont ont fait montre les citoyens, par leur vigilance et leur coopération avec les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales».

Les personnes impliquées dans l’affaire, au nombre de dix (10) ont été déférées, aujourd’hui, devant le procureur de la République près le tribunal de Koléa, pour délit de constitution d’un groupe criminel organisé, en vue de commettre le crime d’enlèvement d’une personne avec violence, pour le crime de torture sur une personne, et pour le délit de constitution d’une bande de quartier.

D’autres personnes ont été également poursuivis pour hébergement d’un membre de la bande de quartier et pour assistance à l’un d’entre eux pour l’aider à fuir, soutien aux activités ou actes de la bande de quartier et à la propagation directe de ses idées en utilisant les Technologies de l’information et de la communication, en requérant l’émission de mandats de dépôt à l’encontre de tous les accusés, précise la même source.

Le procureur de la République a, en outre, affirmé que «l’instruction est toujours ouverte pour révéler les circonstances de ce crime, soulignant que le parquet de la République, «veillera à prendre toutes les dispositions légales, avec rigueur et fermeté, contre ce type de crimes, pour protéger les citoyens contre les différentes agressions qui portent atteinte à leur sécurité et à leurs biens, et ce en coordination avec les services de la sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale (GN) qui déploient de grands efforts pour lutter contre ce type de crime grave».