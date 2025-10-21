(Vidéo): Le dénommé “Hicham Al Wahrani” arrêté!

Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya de Chlef ont procédé, dans la soirée de ce lundi, à l’arrestation du dénommé « Hicham El Wahrani » près la région de Bir Safsaf sise dans la commune de Oued Fedda.

Echorouk News, a dévoilé, par le biais de son correspondant, que l’individu en fuite s’était réfugié au domicile de l’un de ses proches, avant d’être capturé par des citoyens, qui faisant preuve de vigilance, prirent l’initiative de le maitriser et le remettre aux autorités compétentes.

Le suspect qui faisait l’Object de recherches par les services de sécurité, a été transféré vers l’hôpital de Sidi Bouabida afin d’y subir les examens médicaux de routine.

Il sera bientôt présenté devant les instances judiciaires compétentes.

Pour rappel, une première vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montrait une agression d’une extrême violence perpétrée contre un jeune homme à Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipaza.

L’auteur principal du crime, qui n’est rien d’autre qu’un membre du gang qui a filmé la scène, est notamment réputé pour avoir semé la terreur dans son quartier.

Ce dernier, a pris la fuite juste après la publication de la vidéo sur les différents réseaux sociaux.