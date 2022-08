VIDEO: Numidia Lezoul tout sourire a sa sortie de la prison

Dans la vidéo filmée par Echorouk News, on voit l’influenceuse Numidia Lezoul toute souriante a sa sortie de la prison de Koléa où elle a passé 7 mois.

L’influenceuse a été acquittée, rappelons-le, de toutes les charges retenues contre elle dans le cadre de l’affaire d’escroquerie dont un certain nombre d’étudiants étaient victimes.

Numidia Lezoul acquittée

L’influenceuse Numidia Lezoul, poursuivie dans l’affaire des étudiants arnaqués, a été acquittée de tous les chefs d’accusation retenus contre elle, a rapporté Echorouk News.

Les deux autres accusés Rifka et Stanley sont condamnés, eux, a six mois de prison ferme.

La condamnation de l’accusé principal en l’occurrence Oussama Rezagui a six ans de prison ferme a été confirmée tandis que sa maman a été mise en liberté.

Les inculpés dans cette affaire qui a défrayé la chronique quittent la prison ce mardi 9 août 2022 après avoir purgé leur peine.

Numidia Lezoul ‘s’évanouit’ en apprenant la peine requise contre elle

La Cour d’appel d’Alger a ouvert mardi soir le procès des influenceurs impliqués dans l’affaire des étudiants arnaqués, dont les accusés tiennent a rejeter a l’unanimité les faits qui leur sont reprochés.

L’audience qui s’est poursuivie juqu’a une heure tardive dans la nuit de mardi a mercredi a été marquée par le malaise qu’a eu Numidia Lezoul, qui s’est évanouie en entendant la peine requise a son encontre.

Le représentant du parquet général a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre l’accusé principal, en l’occurrence le gérant des deux entreprises “Future Gate” et “Vyklyk.dz”.

Quant a Lezoul, Rifka, Stanley et leurs coaccusés, une peine de 3 ans de prison ferme et 500.000 DA d’amende a été requise contre eux.

Etudiants arnaqués: les condamnations sont tombées

Les influenceurs “Numidia Lezoul” et ” Rifka” -impliqués dans l’affaire d’escroquerie- sont condamnés a un (1) an de prison ferme et un million de dinars d’amende, tandis que l’accusé principal Oussama Rezagui a écopé d’une peine de 7 ans de prison ferme assortie d’un million de dinars d’amende.

L’ex-députée Souad Amara, mère de l’accusé principal, elle, a été condamné a un an prison ferme et 100 000 dinars d’amende.

Le 10 juin dernier, le procureur de la République près ledit tribunal a requis des peines allant d’un an a huit (8) ans de prison ferme :

1- Oussama Rezagui, propriétaire de l’entreprise “Future Gate” 8 ans de prison ferme et 5 millions DA d’amende

2- Djebali Lina, secrétaire travaillant pour le compte de “Future Gate”, 2 ans de prison ferme et 1 million DA d’amende

3- Banabed Rania, fonctionnaire travaillant pour le compte de “Future Gate”, 2 ans de prison ferme et 1 million DA d’amende

4- Souad Amara, ex-députée et mère de l’accusé principal, 3 ans de prison ferme

5- Taibi Nadjat, fonctionnaire travaillant pour le compte de “Future Gate”, 2 ans de prison ferme et 1 million DA d’amende

6- Numidia Lezoul, influneceuse sur les réseau sociaux Gate”, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende

7- Farouk Boudjemline dit “Rifka”, influneceur sur les réseau sociaux Gate”, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende

8- Mohamed Abderkane dit “Stanley”, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende

9- Rachdi Yanis, manager de Numidia Lezoul, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende

10- Hadji Zakaria, manager de l’influenceuse Ines Adli, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende

11- Chouchane Abderrahmane, manager de Stanley, 1 an de prison ferme et 1 million DA d’amende.

Affaires d’étudiants arnaqués: “Rifka” et “Lezoul” en détention provisoire

Le doyen des juges d’instructions près le tribunal de Dar El Beida ,a l’est d’Alger, a ordonné le placement en détention provisoire des deux influenceurs “Numidia Lezoul” et Farouk Boudjemline dit “Rifka” dans le cadre de l’affaire des étudiants arnaqués.

En revanche, Ines Abdelli est placée, elle, sous contrôle judiciaire car elle n’est pas encore majeure.

L’audition des mis en cause a duré de longues heures, c’est-a-dire du mercredi matin jusqu’a ce jeudi a l’aube, dont de lourds chefs d’inculpation étaient retenus contre eux, a savoir entre autres “association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée”, “la traite de personnes”, “violation de la loi régissant la circulation des capitaux de et vers l’étranger”.

Meriem Zekri / Traduit par: Moussa. K.