Voyage dans l’espace Schengen: Les empreintes digitales à la place des tampons

À partir des 12 octobres, l, l’Union européenne (UE) délaisse progressivement les tampons dans les passeports. Désormais, les contrôles aux frontières seront automatisés et biométriques. Le nouveau système d’entrée-sortie (EES) remplacera les méthodes traditionnelles dans 29 pays, dont la France, l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

D’ici le 10 avril, tous les pays de l’espace Schengen utiliseront ce système. À la place du tampon, les voyageurs devront fournir :

Leur photo (image faciale)

Leurs empreintes digitales

Leur passeport numérisé

À l’arrivée, les voyageurs devront s’enregistrer à une borne ou un guichet automatique. Le processus est simple :

Numérisation du passeport-

Prise d’une photo-

Scan des empreintes digitales-

Les enfants de moins de 12 ans seront dispensés de cette étape.

Ce changement s’inscrit dans une volonté de contrôler les durées de séjour, renforcer les contrôles aux frontières et limiter les abus de visa touristique.

Jusqu’à présent, l’UE ne disposait d’aucun système centralisé pour suivre les allées et venues des voyageurs. Désormais, les données seront enregistrées dans une base unique. En cas de dépassement de séjour, des sanctions pourront s’appliquer.

Les voyageurs qui refusent de fournir leurs données biométriques ne pourront pas entrer dans l’espace Schengen.