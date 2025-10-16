-- -- -- / -- -- --
Wilaya d’Alger: Fermeture temporaire d’un tronçon de la rocade sud Dar El Beïda-Zéralda vendredi

Echorouk
La rocade sud Dar El Beïda-Zéralda sera fermée temporairement, vendredi de 01h00 du matin à 14h00, au niveau de l’échangeur Dely Ibrahim-El Achour, en raison de travaux de pose des piliers du pont menant vers Dely Ibrahim, indique mercredi un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

Dans ce cadre, “la circulation sera déviée comme suit : les véhicules venant de Zéralda vers Dar El Beïda devront emprunter l’échangeur de la RN 36, puis la RN 41, en passant par Chéraga et Chevalley, avant de rejoindre la rocade sud via l’autoroute du 5 Juillet”, précise le communiqué.

Pour les véhicules venant de Dar El Beïda en direction de Zéralda, la circulation sera déviée vers l’échangeur de l’autoroute du 5 Juillet, puis vers la RN 41, en passant par Chevalley et Chéraga, et la RN 36 jusqu’à la rocade sud”, selon la même source.

A cet égard, les services de la wilaya d’Alger invitent les usagers de la route à emprunter les axes routiers alternatifs et à respecter la signalisation routière et les panneaux d’interdiction, conclut le communiqué.

