Zinédine Zidane en prison pour trafic de drogue! L’histoire folle qui agite la justice

C’est une histoire loin d’être banale et qui implique un nom bien connu des Français et du monde du foot. Comme on l’a appris ce mardi 3 octobre, un certain Zinédine Zidane se trouve en détention provisoire depuis le début de l’année et les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves.

La victoire de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de 1998 a marqué tout un pays et cela se répercute plus de 25 ans après. À l’époque, l’équipe d’Aimé Jacquet s’est trouvée un leader en la personne de Zinedine Zidane, entré dans la légende après son magnifique doublé lors de la finale face au Brésil. Aujourd’hui encore, peu de sportifs en France le dépassent en popularité et comme souvent lorsqu’une idole voit le jour, cela donne des idées et notamment aux futurs parents, qui aiment bien donner à leur enfant son prénom.

C’est exactement ce qui s’est passé pour un certain Zinédine Zidane, qui est donc le parfait homonyme de l’ancien footballeur. Que tout le monde se rassure, l’entraîneur de 51 ans n’a rien à voir dans l’histoire, selon le site Purepeople citant Midi Libre. Dans cette affaire judiciaire, c’est un jeune homme originaire de Dijon et né en 1999, soit un an après la victoire en Coupe du monde, qui est concerné. Le jeune homme est actuellement détenu à Toulouse dans une enquête ouverte pour “trafic de stupéfiants, extorsion et blanchiment” et hier, ce dernier a déposé une demande remise en liberté devant la cour d’appel de Montpellier. De quoi agiter le petit monde des médias, devant une affaire qui ne ressemble à aucune autre à la vue du nom du principal intéressé.

On peut donc penser que le choix du prénom y soit lié

Toujours libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid, que l’on a récemment annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, peut donc continuer à couler des jours heureux, loin des prisons françaises. En revanche, pour son homonyme né à Dijon et arrêté à l’automne 2022 du côté de Narbonne, les choses semblent moins bien embarquées. Ce Zinédine Zidane là a donc fait une demande de remise en liberté, ce qui a obligé le président de l’audience à éclaircir quelques points. “C’est un jeune homme qui est né en 1999, soit un an après le titre de 1998 et on peut donc penser que le choix du prénom y soit lié”, a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par nos confrères.