إحباط هجرة سرية لـ20 شابا بوهران

تمكنت قوات خفر السواحل للواجهة بالبحرية بوهران، فجر الأحد، من إحباط محاولة هجرة سرية لمجموعة من الشباب نحو إسبانيا على متن قوارب.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الحراقة الـ20، انطلقوا في الساعات الأولى من الصباح من سواحل كريشتل التابعة لبلدية قديل شرق وهران والتي تعتبر من الأمكنة المفضلة لانطلاق قوارب الموت، وأضافت ذات المصادر أن أعمار هؤلاء المغامرين، تتراوح ما بين 22 سنة و35 سنة من بينهم قاصران، حيث تم اعتراض طريقهم على بعد 12 ميلا بحريا كانوا في طريقهم نحو إسبانيا، على متن قارب مطاطي مستغلين في ذلك الظروف المناخية المواتية للهجرة السرية ليتم توقيفهم في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق وإحالتهم على العدالة.