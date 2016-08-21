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وفد حماس يبحث الملف الفلسطيني مع سعداني
استقبل الثلاثاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، وفدا عن حركة المقاومة الإسلامية الفسطينية (حماس) بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، تناول الوضع في الساحة الفلسطينية والعربية.
وقال بيان للحزب أن "فرصة للطرفين لاستعراض الوضع في الساحة الفلسطينية والعربية والتطورات العالمية حيث أكد الأخ الأمين العام على المواقف الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية".
وحضر اللقاء من جانب حزب جبهة التحرير الوطني عضوا المكتب السياسي جمال ولد عباس وحسين خلدون فيما حضر من الجانب الفلسطيني القيادي في الحركة أسامة حمدان.
ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن فحوى المحادثات التي جمعت الجانبين.
ويقوم وفد حماس الذي وصل الجزائر الجمعة الماضي بسلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب الجزائرية كما شارك في نشاطات لأحزاب إسلامية مثل جبهة التغيير والبناء الوطني وحركة مجتمع السلم.
وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات إعلامية أن السلطات الجزائرية وافقت على إعادة فتح مكتب للحركة كان مغلقا منذ العام 2011.
AZIZ - ALGER2016/08/30 على 18:551
على قيادات حزب جبهة التحرير الحذر كل الحذر من هؤلاء السياسيين الفلسطينيين فهم في الغالب جواسيس للكيان الصهيوني بوساطة قطرية ..فلا خير فيهم فمثل ماخانوا سورية التي كانت تمثل ملاذهم الاوحد فهم سيكونون يد التخلاط في الجزائر .الغرب الصهيوني يدرك حقيقة وثوق الجزائريين في الفلسطينيين لذلك فالخديعة الكبرى ستكون على ايديهم.الكل على العلم ان الجزائر مجدولة في المؤامرة الصهيونية بعد سورية فليحذر الجميع من هؤلاء الخونة العملاء.وماتصفية القيادات العسكرية للمقاومة المسلحة الفلسطينية الا دليل قاطع على عمالتهم