في إطار زيارته للجزائر وفد حماس يبحث الملف الفلسطيني مع سعداني

استقبل الثلاثاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، وفدا عن حركة المقاومة الإسلامية الفسطينية (حماس) بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، تناول الوضع في الساحة الفلسطينية والعربية.

وقال بيان للحزب أن "فرصة للطرفين لاستعراض الوضع في الساحة الفلسطينية والعربية والتطورات العالمية حيث أكد الأخ الأمين العام على المواقف الثابتة للدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية".

وحضر اللقاء من جانب حزب جبهة التحرير الوطني عضوا المكتب السياسي جمال ولد عباس وحسين خلدون فيما حضر من الجانب الفلسطيني القيادي في الحركة أسامة حمدان.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن فحوى المحادثات التي جمعت الجانبين.

ويقوم وفد حماس الذي وصل الجزائر الجمعة الماضي بسلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب الجزائرية كما شارك في نشاطات لأحزاب إسلامية مثل جبهة التغيير والبناء الوطني وحركة مجتمع السلم.

وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات إعلامية أن السلطات الجزائرية وافقت على إعادة فتح مكتب للحركة كان مغلقا منذ العام 2011.