المبعوث الأممي إلي ليبيا في الجزائر السبت

سيقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر بزيارة عمل للجزائر يومي 3 و4 سبتمبر حسبما افاد به الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف ذات المصدر أن كوبلر سيجري محادثات مع الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل حول "التطورات الأخيرة للمسار السياسي في ليبيا والجهود المبذولة من اجل اقرار السلم والأمن والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والجار".

وسينشط السيد كوبلر ندوة بمقر وزارة الشؤون الخارجية ستكون مفتوحة للسلك الدبلوماسي حول "جهود التسوية الجارية وافاق مسار السلم في ليبيا".