ترجيح فرضية إصابة سائق الحافلة بالإرهاق 18 جريحا في اصطدام حافلة بسيارة في تمنراست

أصيب، فجر الإثنين، 18 مسافرا بجروح، منهم أربعة في حالة خطيرة، جراء حادث مرور بعين صالح، التابعة لتمنراست، تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة سياحية.

الحادث وقع في النقطة الكيلومترية 130، جنوب مدينة عين صالح، على مستوى الطريق الوطني رقم واحد، في شطره الرابط بين تمنراست وعين صالح، الحافلة تابعة لمؤسسة خاصة وكانت تعمل على خط تمنراست وولاية غرداية، كان على متنها 52 راكبا. وبحسب أحد المسافرين، فإن الحادث وقع في الساعة الثالثة، والأغلبية من الركاب كانوا نائمين، لما سمعوا اصطداما قويا، حيث أصيب سائق السيارة ومرافقه بجروح خطيرة في الحوض والصدر، حولا على جناح السرعة إلى مستشفى عين صالح، إضافة إلى معاناة سائق الحافلة ومرافقه من جروح خطيرة، في الرأس والأطراف السفلية، بينما بقية الجرحى قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، من طرف مصالح الحماية، والأغلبية إصاباتهم بسيطة، جراء تهشيم زجاج النوافذ، وحالات الخوف والذعر للأطفال والنساء.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، الذي يعتقد أنه بسبب الإرهاق، والسياقة لمسافات طويلة. للعلم، أن هذا الحادث السابع لحافلات النقل، يقع خلال تسعة أشهر من العام الحالي، على مستوى الطريق الوطني رقم1 ، بإقليم ولاية تمنراست، وأن 90 بالمائة من الحوادث سببها الإرهاق في انتظار تطبيق قرار وزارة النقل، بإجبار وجود سائقين على متن كل حافلة لخطوط تتجاوز 600 كلم.

كما عرفت عين صالح أول أمس حادثا آخر تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.