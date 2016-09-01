عقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء، اجتماعا مغلقا مع وزير الطاقة الإيراني، بيجن نمدار زنغنه، لبحث سبل تقريب وجهات النظر بشأن اجتماع أوبك المقرر هذا المساء.
وكانت طهران قد أكدت أنها لن تخفض أو تجمد إنتاجها من النفط حتى تتجاوز عتبة 4 ملايين برميل يوميا، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء.
وصرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، أنه قدم إلى الجزائر، فقط لتبادل الأفكار حول إمكانية تجميد أو خفض إنتاج النفط، حيث قال زنغنه "أنا هنا لتبادل الأفكار، لا أكثر من ذلك".
وتنتج جمهورية إيران الإسلامية ما يقارب 4.1 مليون برميل يوميا قبل الحصار، وهي الحصة التي تسعى إيران حاليا إلى وصولها بعد رفع الحصار عليها.
وتترقب الأسواق العالمية، الأربعاء نتائج الاجتماع الذي يجري في الجزائر بين المنتجين الرئيسيين للنفط في "أوبك" وخارجها، والذي يعقد على هامش الدورة الـ15 لمنتدى الطاقة الدولي، التي بدأت الثلاثاء، وتختتم أعمالها اليوم.
ويعقد الكثير من المراقبين آمالاً، نظراً لأهمية هذا الاجتماع، كونه يمثل فرصة حقيقية للتشاور والعمل على تثبيت الإنتاج، ورفع الأسعار المتهاوية منذ منتصف 2014، خاصة وأن دولا عديدة تضررت بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عامين.
ورغم الأهمية التي يكتسيها اجتماع اليوم، إلا أن العديد من التصريحات السابقة لوزراء الطاقة، تفيد أن المحادثات لن تخرج من كونها "تشاورية"، كما عبر كل من وزير الطاقة الإيراني، والروسي والسعودي. فيما تحاول دول أخرى العمل للخروج بنتائج مثمرة تدعم الأسعار.
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لتقريب وجهات النظر بشأن اجتماع أوبك
سلال يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير النفط الإيراني
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
عقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأربعاء، اجتماعا مغلقا مع وزير الطاقة الإيراني، بيجن نمدار زنغنه، لبحث سبل تقريب وجهات النظر بشأن اجتماع أوبك المقرر هذا المساء.
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وكانت طهران قد أكدت أنها لن تخفض أو تجمد إنتاجها من النفط حتى تتجاوز عتبة 4 ملايين برميل يوميا، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء.
وصرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، أنه قدم إلى الجزائر، فقط لتبادل الأفكار حول إمكانية تجميد أو خفض إنتاج النفط، حيث قال زنغنه "أنا هنا لتبادل الأفكار، لا أكثر من ذلك".
وتنتج جمهورية إيران الإسلامية ما يقارب 4.1 مليون برميل يوميا قبل الحصار، وهي الحصة التي تسعى إيران حاليا إلى وصولها بعد رفع الحصار عليها.
وتترقب الأسواق العالمية، الأربعاء نتائج الاجتماع الذي يجري في الجزائر بين المنتجين الرئيسيين للنفط في "أوبك" وخارجها، والذي يعقد على هامش الدورة الـ15 لمنتدى الطاقة الدولي، التي بدأت الثلاثاء، وتختتم أعمالها اليوم.
ويعقد الكثير من المراقبين آمالاً، نظراً لأهمية هذا الاجتماع، كونه يمثل فرصة حقيقية للتشاور والعمل على تثبيت الإنتاج، ورفع الأسعار المتهاوية منذ منتصف 2014، خاصة وأن دولا عديدة تضررت بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عامين.
ورغم الأهمية التي يكتسيها اجتماع اليوم، إلا أن العديد من التصريحات السابقة لوزراء الطاقة، تفيد أن المحادثات لن تخرج من كونها "تشاورية"، كما عبر كل من وزير الطاقة الإيراني، والروسي والسعودي. فيما تحاول دول أخرى العمل للخروج بنتائج مثمرة تدعم الأسعار.