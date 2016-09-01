أسعار النفط ترتفع ترقبا لنتائج اجتماع أوبك في الجزائر

ارتفعت أسعار النفط في تداولات متباينة، الأربعاء، عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة مع بيانات تشير إلى انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بالرغم من أن أجواء القلق من عدم التوصل إلى اتفاق بين المنتجين في منتدى الطاقة الدولي بالجزائر حدت من المكاسب يوم الثلاثاء.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 46.09 دولار للبرميل بعد أن انخفض 1.38 دولار أي 2.9 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 44.72 دولار للبرميل بعد أن صعد إلى 45.09 دولار للبرميل في تعاملات مبكرة. وأنهى الخام الأمريكي تعاملاته منخفضا 1.26 دولار أي 2.7 في الجلسة السابقة.

ويعقد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مباحثات غير رسمية الأربعاء، ويلتقي أعضاؤها أيضا مع منتجين من خارجها مثل روسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يمتد لثلاثة أيام والمنعقد في الجزائر والمقرر أن ينتهي الأربعاء.