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بناء على اتفاق مبرم بين الجزائر وبرلين
ألمانيا تنتقل إلى السرعة القصوى لترحيل "الحراقة" الجزائريين
انتقلت السلطات الألمانية إلى السرعة القصوى من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الألمانية، وذلك بناء على اتفاق مبرم بين الجزائر وبرلين في العام 2006.
وفي هذا الصدد، أعلنت برلين عن استعدادها لمساعدة الجزائر وغيرها من الدول المغاربية، من أجل تسهيل اندماج المرحلين في مجتمعاتهم بطرق أسرع، في محاولة من قبل ألمانيا لتشجيع حكومات الدول المغاربية على استقبال رعاياها، الذين أزعجوا المجتمع الألماني بتصرفاتهم.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد انتقل في مطلع العام الجاري إلى ألمانيا، والتقى مع المستشارة أنجيلا ميركل، وكانت أولى الملفات التي تمت مناقشتها بين الطرفين هي مسالة تعاطي الجزائري مع الرغبة الألمانية في ترحيل الرعايا الجزائريين، وهي الزيارة التي جاءت في أعقاب اتهامات لمهاجرين من شمال إفريقيا بارتكاب عمليات تحرش جنسي واسعة ضد نساء ألمانيات في احتفالات السنة الجديدة بمدينة "كولن" الألمانية.
انيس2016/10/01 على 18:001
يا عيسى ارجع لدوارك الاصلي تفلح وتفرح بيك بلادك تزوجك وتشريلك لوطو باالقرض الاستهلاكي باش تتفحشش شوي مع عائلتك
Solo - من حق كوكب ألمانيا طرد الحراقة ومن حق الحراقة قلب الطاولة على حكامهم2016/10/01 على 18:112
موافقة السلطات الجزائرية على ترحيل حراقة جزائريين من اوروبا عامة هي ليس ضدا على الحراقة الجزائريين بل لكي لا تتلقى اللوم من طرف اوروبا بشأن عمليات ترحيل الافارقة من الجزائر الى بلدانهم ولكن الشيء الذي لا تعرفه سلطات البلدين هو الحراقة سواء الجزائريين الى اوروبا او الافارقة الى الجزائر سيكررون حرقتهم لأن كل من الجزائر وبلدان افريقية مثلها دول متخلفة بسبب حكامها واذا ارادت اوروبا مساعدة شعوب القارة السمراء فعليها ان تدعم الديمقراطية في الدول الافريقية حتى لا تكون ممالك والشعوب تدفع ثمن سوء الحكم !
Ahmed Dermann - Germany2016/10/01 على 18:153
حقا لقد أزعجوا الاحمر الازرق و الجن الأصفر وليس المجتمع الألماني فحسب بتصرفاتهم.الحمد لله فالجزاء من جنس العمل ، والحصاد من جنس البذرة ، اعمل ما شئت فكما تدين تدان !! ولكن هؤلاء... لا يرون ذلك لأنهم طبعوا على الجهل والظلم وحسن الظن بالنفس والرضى بأفعالهم .