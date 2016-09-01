النيران كادت تمتد إلى مصانع قريبة حريق مهول يشب بثلاث حافلات في العاصمة

اهتز مصنع الورق المقابل لمحطة القطار بالحراش في العاصمة في حدود الساعة الثالثة من زوال السبت، على وقع حريق مهول شب بحظيرة المصنع الذي كان يحوي ثلاث حافلات قديمة، حيث كادت ألسنة اللهب أن تنتقل إلى البنايات المجاورة لولا تدخل مصالح الحماية المدنية لإخماده.

وحسب شهود عيان فإن الحريق نشب في الحافلات في حدود الساعة الثالثة زوالا، حيث تعالت ألسنة اللهب وكادت أن تنتقل إلى البنايات المجاورة وكذا للمصانع المحاذية للحظيرة على غرار مصنع الورق، مخلفة هلعا ورعبا كبيرين استدعى تدخل مصالح الأمن التي سارعت إلى قطع شارع الجزائر في الاتجاهين مخافة امتداد النيران إلى المركبات المارة عبر الطريق، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق وتحييده عن البنيات المجاورة مجنبة بذلك وقوع الكارثة.

ويضيف محدثونا أن أسباب الحريق تبقى مجهولة، مشيرين أن الحافلات الثلاث المحترقة كانت مركونة بعين المكان منذ أمد بعيد، بعد تعرضها لأعطاب، حيث لم يستبعدوا أن يكون الحادث قد تم بفعل فاعل للتخلص من هذه الحافلات.

وعاش سكان البنايات المجاورة لمصنع الورق هلعا ورعبا كبيرين، حيث سارعوا إلى الخروج من منازلهم مخافة امتداده وانتقال ألسنة اللهب إليها، كما لمح الكثير دخانا كثيفا بالأحياء المجاورة للمنطقة.