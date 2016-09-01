الظاهرة باتت تتكرر كثيرا في الأسابيع الأخيرة نقص السيولة وتعطل الشبكة يعذبان المواطنين بورقلة

عرفت العديد من مكاتب بريد الجزائر بولاية ورقلة، صبيحة السبت، غيابا للسيولة المالية وتعطل للشبكة حتى بالقباضة الرئيسية، أين حرم الآلاف من القيام بعملياتهم المالية المختلفة، ما جعلهم يتنقلون بين مختلف المكاتب ليعودون إلى بيوتهم يجرون خيبة الأمل.

ومن خلال جولة بمكتب بريد الجزائر ببلدية عين البيضاء 7 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة لاحظنا توافد العشرات منذ الصبيحة على هذا الأخير لسحب أموالهم، خصوصا أن المكتب البريدي عرف غيابا للسيولة والشبكة الخميس الماضي، لكن الأموال التي تم جلبها نفذت قبل الساعة التاسعة، ما جعل المواطنون بهذه البلدية ينتظرون لغاية منتصف النهار والعودة في الأمسية، لينتهي يومهم دون التمكن من قضاء مصالحهم من عمليات سحب وإيداع أو الكشف.

نفس الوضع تشهده مكاتب منطقتي الشط وسيدي خويلد والحدب ببلدية الرويسات، فانقطاع الشبكة حرم الآلاف من سحب أموالهم، حتى رحلة البحث بين المكاتب لم تجد نفعا، فالمشكلة عامة بحسب عدد منهم في حديثهم " للشروق اليومي"، متسائلين عن الدعاية الكبرى للتطور الذي عرفه القطاع، فشبكة الاتصال وخدمة "جي 4" دخلت حيز الخدمة منذ أسبوعين بحضور الوزيرة " هدى فرعون"، لكن هذه الضجة تبخرت اليوم بحسب حديثهم، فالمواطن بورقلة ما زال يلهث للحصول على أمواله، مطالبين الجهات الوصية والمسؤولة التدخل لإيجاد حلول لهذه المشكلة بالمنطقة، فالمؤسسة تقتطع من أموالهم على كل عملية يقومون بها، ما يجب أن يقابله خدمات ممتازة ونوعية للمواطنين.