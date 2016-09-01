الحادثة لم تكن الأولى من نوعها طالبة مصرية تُستدعى للخدمة العسكرية بسبب اسمها

أدى التباس في اسم فتاة مصرية إلى استدعائها للخدمة العسكرية في واقعة غريبة جرت مؤخراً في جامعة الاسكندرية.