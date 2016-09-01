الحادثة لم تكن الأولى من نوعها

طالبة مصرية تُستدعى للخدمة العسكرية بسبب اسمها

date 2016/10/22 views 511 comments 0
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icon-writer القدس العربي

أدى التباس في اسم فتاة مصرية إلى استدعائها للخدمة العسكرية في واقعة غريبة جرت مؤخراً في جامعة الاسكندرية.

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