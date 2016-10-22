نظم معرضا للرسومات تمهيدا لاحتفالية الفاتح نوفمبر "فايبر" يرافق الجزائريين بملصقات حصرية في عيد الثورة

نظم "فايبر" التطبيق الرائد في رسائل الهاتف النقال الثلاثاء معرضا للملصقات الحصرية الخاصة بذكرى عيد الثورة الفاتح نوفمبر بالمركز التجاري بباب الزوار بالعاصمة بالتعاون مع الرسام الجزائري الشهير "سليم" تحت عنوان "01 نوفمبر" مخصصة للمستعملين الجزائريين.

وتحمل الملصقات حسب "فايبر"، الشخصيتين المعروفتين عند الفنان سليم "زينة وبوزيد" وملصقة لـ"قط كسلان" وشخصيات أخرى للأشرطة المرسومة للفنان، ويعود "الباك الجديد" إلى تعابير جزائرية محظة التي تستعمل عادة مثل "صحا خو" و"نحبك" و"فاقو" وبعض الكلمات بالقبائلية مثل "َأشو"؟.

نجد في الملصقات عدة تعابير مرتبطة بالاحتفال بذكرى اندلاع الثورة " تحيا 1 نوفمبر"، وتم تمثيل بعض الرموز من الحركة الوطنية الجزائرية من خلال العلم الجزائري، كما حضرت رياضة "كرة القدم" بملصقة تظهر بوزيد في هيئة لاعب كرة قدم مع عبارة "كلنا مع الجزائر".

ويضم "الباك" الجديد 16 ملصقة جزائرية يمكن اكتشافها وتحميلها مجانا من متجر الملصقات في تطبيق فايبر، كما يعتبر هذا الباك من الملصقات ثاني باك يخصص للمستعملين الجزائريين بعد باك "عيد مبارك" الذي أطلقه شهر سبتمبر الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.