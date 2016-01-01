يحقّ للجزائريين جميعاً أن يفخروا أمام مختلف شعوب العالم بثورة أول نوفمبر 1954؛ فهي ليست فقط أكبرَ ثورةٍ ضد الاستعمار في القرن العشرين، بل هي أيضاً أوّل حربٍ ينتصر فيها المسلمون منذ قرون حينما نجح قُطز في وقف زحف المغول في عام 1260م بعين جالوت، بعد سلسلة هزائم متتالية للمسلمين أفضت إلى سقوط مدوّ للخلافة العباسية.
وما بين الفترتين، انتصر المسلمون في معارك كثيرة، ولكنهم لم يحققوا نصرا حاسما في حربٍ طويلة، حتى الخلافة العثمانية التي قارعت الأوربيين 4 قرون وفتحت البلقان ووصلت إلى حدود فيينا، خسرت الحرب في آخر المطاف في موقعة نافارين عام 1827، ونجم عن ذلك احتلالُ أغلب أقطار العالم الإسلامي ثم إنهاء الخلافة نفسها في 1924.
ثورة نوفمبر تُعدّ معجزة حقيقية؛ فقد استطاع مجاهدون لا يملكون إلا أسلحة خفيفة أن ينتصروا على قوّةٍ عسكرية جبّارة تمكّنت من قبل من كسب جميع المعارك التي خاضتها ضد المقاومة الشعبية، وأجبروا الاحتلالَ على ترك الفردوس الجزائري والانسحاب مذموماً مدحوراً، لا شكّ أنهم خسروا أيضاً معاركَ عديدة لكنهم كسبوا الحرب في النهاية. إذن العِبرة بالنتائج، والثورة الجزائرية كانت أوّلَ انتصار حربي حقيقي للمسلمين منذ سبعة قرون كاملة (1260- 1962)، وكانت بحقّ ثورة عظيمة قادت إلى تحرّر شعوبٍ عديدة في العالم فاستحقت وصف كعبة الثوَّار وقِبلة الأحرار.
واليوم وقد استعادت الجزائر استقلالها بعد تضحياتٍ شعبية جسيمة، وحققت نصرا تاريخيا، يجدر بالجزائريين جميعاً أن يقدّروا تضحيات أسلافهم، وأن يسعوا إلى الحفاظ على بلدهم وتجنيبه الهزات والفِتن التي تحاصرنا من كل جانب في محيط أضحى يعجّ بالاضطرابات.. حريٌّ بالجزائريين أن يحافِظوا على بلدهم ويواصلوا مطالبتهم ببناء "دولةٍ ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية"، كما أرادها بيانُ أول نوفمبر وكافح من أجلها المجاهدون والشهداء ومعهم 11 مليون جزائري.
إنّ التفاف الجزائريين حول وطنهم ليس صكا أبيضَ للسلطة لتفعل ما تشاء، بل إنها مدعوّة إلى القيام بإصلاحاتٍ جذرية عميقة في شتى المجالات، وفي مقدِّمتها تجسيد الديمقراطية الحقيقية وإعادة الكلمة إلى الشعب عبر السماح بإجراء انتخاباتٍ حرّة وشفافة، ومكافحة ناجعة للفساد والنهب والبيروقراطية والظلم و"الحقرة" والتهميش، وتثمين العمل والإبداع والكفاءات، وإعادة توزيع الثروة بإنصاف، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإرساء أسس العدل بشكله الواسع باعتباره "أساس المُلك"، والحصن الحصين ضد الفتن والاضطرابات، فضلاً عن القيام بإصلاحاتٍ اقتصادية عميقة تضع حدا للاعتماد على الريع النفطي، وتسمح ببناء اقتصاد مُنتِج متعدِّد المصادر، يخلق الثروة ووظائفَ الشغل ويضمن العيش الكريم للمواطنين..
ليس من المنطقي أن البلاد التي كانت تفيض بخيراتها على أوربا وتصدّر إليها الحبوب في العهدين العثماني والفرنسي، تصبح الآن أحدَ أكبر البلدان المستورِدة لهذه المادة الحيوية. إن بلاداً بحجم قارة تعجز عن إنتاج غذائها ودوائها والكثير من الحاجيات الأساسية لشعبها وتواصل استيرادها من الغرب بعائدات النفط، وتفشل في بناء اقتصادٍ مُنتج يحرِّرها من التبعية للمحروقات طيلة 54 سنة كاملة من الاستقلال، هي بلادٌ لم تستكمل عملية تحريرها بعد، وآن الأوانُ الآن لتحقيق "الاستقلال الاقتصادي" وأن توضَع هذه المهمَّة العاجلة على رأس سلمّ الأولويات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الثورة حية لا تموت!
2إلا الشهداء...
3مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
Français English
الرأي
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
صالح عوض
عندما نطق نوفمبر حرية
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو2 (2)
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
رشيد ولد بوسيافة
"الدّواعش" يتحرشون بالجزائر
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو 2 (1)
عمار يزلي
62 على 54
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
حسين لقرع
يحقّ للجزائريين جميعاً أن يفخروا أمام مختلف شعوب العالم بثورة أول نوفمبر 1954؛ فهي ليست فقط أكبرَ ثورةٍ ضد الاستعمار في القرن العشرين، بل هي أيضاً أوّل حربٍ ينتصر فيها المسلمون منذ قرون حينما نجح قُطز في وقف زحف المغول في عام 1260م بعين جالوت، بعد سلسلة هزائم متتالية للمسلمين أفضت إلى سقوط مدوّ للخلافة العباسية.
مقالات سابقة للكاتب
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
هل الجزائر مهدّدة بالإفلاس؟!
تلاميذ "الفايسبوك" و"النسخ واللصق"
الأناشيد وإشارات المرور بدل الآيات والأحاديث!
ارقد بسلام يا شمعون!
وما بين الفترتين، انتصر المسلمون في معارك كثيرة، ولكنهم لم يحققوا نصرا حاسما في حربٍ طويلة، حتى الخلافة العثمانية التي قارعت الأوربيين 4 قرون وفتحت البلقان ووصلت إلى حدود فيينا، خسرت الحرب في آخر المطاف في موقعة نافارين عام 1827، ونجم عن ذلك احتلالُ أغلب أقطار العالم الإسلامي ثم إنهاء الخلافة نفسها في 1924.
ثورة نوفمبر تُعدّ معجزة حقيقية؛ فقد استطاع مجاهدون لا يملكون إلا أسلحة خفيفة أن ينتصروا على قوّةٍ عسكرية جبّارة تمكّنت من قبل من كسب جميع المعارك التي خاضتها ضد المقاومة الشعبية، وأجبروا الاحتلالَ على ترك الفردوس الجزائري والانسحاب مذموماً مدحوراً، لا شكّ أنهم خسروا أيضاً معاركَ عديدة لكنهم كسبوا الحرب في النهاية. إذن العِبرة بالنتائج، والثورة الجزائرية كانت أوّلَ انتصار حربي حقيقي للمسلمين منذ سبعة قرون كاملة (1260- 1962)، وكانت بحقّ ثورة عظيمة قادت إلى تحرّر شعوبٍ عديدة في العالم فاستحقت وصف كعبة الثوَّار وقِبلة الأحرار.
واليوم وقد استعادت الجزائر استقلالها بعد تضحياتٍ شعبية جسيمة، وحققت نصرا تاريخيا، يجدر بالجزائريين جميعاً أن يقدّروا تضحيات أسلافهم، وأن يسعوا إلى الحفاظ على بلدهم وتجنيبه الهزات والفِتن التي تحاصرنا من كل جانب في محيط أضحى يعجّ بالاضطرابات.. حريٌّ بالجزائريين أن يحافِظوا على بلدهم ويواصلوا مطالبتهم ببناء "دولةٍ ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية"، كما أرادها بيانُ أول نوفمبر وكافح من أجلها المجاهدون والشهداء ومعهم 11 مليون جزائري.
إنّ التفاف الجزائريين حول وطنهم ليس صكا أبيضَ للسلطة لتفعل ما تشاء، بل إنها مدعوّة إلى القيام بإصلاحاتٍ جذرية عميقة في شتى المجالات، وفي مقدِّمتها تجسيد الديمقراطية الحقيقية وإعادة الكلمة إلى الشعب عبر السماح بإجراء انتخاباتٍ حرّة وشفافة، ومكافحة ناجعة للفساد والنهب والبيروقراطية والظلم و"الحقرة" والتهميش، وتثمين العمل والإبداع والكفاءات، وإعادة توزيع الثروة بإنصاف، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإرساء أسس العدل بشكله الواسع باعتباره "أساس المُلك"، والحصن الحصين ضد الفتن والاضطرابات، فضلاً عن القيام بإصلاحاتٍ اقتصادية عميقة تضع حدا للاعتماد على الريع النفطي، وتسمح ببناء اقتصاد مُنتِج متعدِّد المصادر، يخلق الثروة ووظائفَ الشغل ويضمن العيش الكريم للمواطنين..
ليس من المنطقي أن البلاد التي كانت تفيض بخيراتها على أوربا وتصدّر إليها الحبوب في العهدين العثماني والفرنسي، تصبح الآن أحدَ أكبر البلدان المستورِدة لهذه المادة الحيوية. إن بلاداً بحجم قارة تعجز عن إنتاج غذائها ودوائها والكثير من الحاجيات الأساسية لشعبها وتواصل استيرادها من الغرب بعائدات النفط، وتفشل في بناء اقتصادٍ مُنتج يحرِّرها من التبعية للمحروقات طيلة 54 سنة كاملة من الاستقلال، هي بلادٌ لم تستكمل عملية تحريرها بعد، وآن الأوانُ الآن لتحقيق "الاستقلال الاقتصادي" وأن توضَع هذه المهمَّة العاجلة على رأس سلمّ الأولويات.