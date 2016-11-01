آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
-
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
-
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
-
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
-
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
-
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
-
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
-
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
-
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
-
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الجزائريات للانتفاضة
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وقف كل أشكال العنف ضد المرأة، معتبرة إياه من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة.
وحثت الرابطة نساء الجزائر على الانتفاضة على الذهنيات البليدة التي تكسر كرامتهن وتهينهن بدل العيش منكوسات وذلك من خلال التبليغ عن العنف والتحرش.
واعتبرت الرابطة أن قانون تجريم لم يقلل من العنف في مجتمعنا مستشهدة بأرقام الأمن الوطني التي أشارت إلى ارتفاع خلال العام الجاري بنحو 310 حالة عنف إضافية بمقارنة السنة الماضية.
وترى الرابطة أنه بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وحزبية بين الموالاة والمعارضة أو بين الأحزاب التي تدعي الإسلامية والأحزاب اللائكية حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية لمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي .
رشيد الجزائر العظيمة2016/11/25 على 19:491
رئيسها الخبيث قسنطيني لا يريد ان يطبق حكم الإعدام ضد حاطفي الأطفال ومغتصبيهم ويريد تأنيث المجتمع . هذه الحشرات ضرت كثيرا الشعب يجب التخلص منها
2016/11/25 على 19:562
اليهود يتفننون ليلا نهارا في صنع الرابطات المنحرفة كحقوق الانسان و فرضها على المجتمعات الاسلامية ...مقابل هذا ر كود تام لدماغ المسلم فهو عاجز تماما عن انشاء هيآت مضادة مثل منظمات اسلامية لحماية المرأة او اي هيئة تقوم مقام المضاد الحيوي لما يفرزه العقل الصهيوني ....الصهاينة انتجوا كثير من المنظمات و الطرق و المذاهب الاسلامية استهلكناها جميعا مغمضين دون ما النظر الى مدة الصلاحية ... الصهاينة اصطاعوا فصل الرأس عن الجسد فنجد اعلى الراس خمار و على الجسد فولار ...لقد فصلوا الاسلام عن المسلم