رجل أعمال ألماني يعتنق الإسلام بوهران

أعلن شاب ألماني الجنسية،الجمعة، دخوله الإسلام في صلاة الجمعة بمسجد "عمر بن الخطاب" ببوسفر شاطئ في عين الترك بوهران.

الشاب المدعو "سيفن"، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 32 سنة، يقيم بوهران منذ مدّة وقد قرّر إعتناق الدين الإسلامي والنطق بالشهادتين على مستوى المسجد المذكور، أين لقنه الإمام بحري بشير الشهادتين أمام جمع هائل من المصلين وسط أجواء روحانية وصيحات التكبير ترحيبا بالوافد الجديد للإسلام، وحسب ما أفاد به إمام المسجد لـ "الشروق"، فإنّ الشاب عبّر عن إعجابه بالدين الإسلامي وتعاليمه السمحاء المتميزة، وإكتشافه حقائق لم يكن يعلمها من قبل، ليقرّر دخول دين الحقّ.