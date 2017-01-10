أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، الإثنين، أن قانون الصحة الجديد "مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه أو إلغائه".
وأوضح الوزير تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تيبازة أنه "في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا "عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون"، دون تحديد تاريخ عرضه أو تفاصيل أكثر.
وأفاد في هذا السياق بأن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه بـ"المهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة".
كما اعتبر أن التأجيل "لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية"، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف اليوم على تدشينه، حيث قال "انه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد".
وجدّد التذكير بأهمية القانون الذي "لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن كل "تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها" قبل أن يؤكد أن "حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أية مزايدة".
وكان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي تيبازة على تدشين مستشفى بسعة 130 سرير أنجز بمواصفات عالمية عصرية و يحتوي على سبع تخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية منها أمراض وجراحة القلب.
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لم يحدد تاريخا لعرضه على البرلمان
بوضياف: قانون الصحة مؤجل ولم يلغ
الشروق أون لاين
أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، الإثنين، أن قانون الصحة الجديد "مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه أو إلغائه".
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وأوضح الوزير تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تيبازة أنه "في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه"، مؤكدا "عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون"، دون تحديد تاريخ عرضه أو تفاصيل أكثر.
وأفاد في هذا السياق بأن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه بـ"المهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة".
كما اعتبر أن التأجيل "لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية"، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف اليوم على تدشينه، حيث قال "انه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد".
وجدّد التذكير بأهمية القانون الذي "لم يمس بمجانية الطب التي تستمد من فلسفة السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية"، مشيرا من جهة أخرى إلى أن كل "تغيير وتعديل يتطلب شجاعة لمواجهتها" قبل أن يؤكد أن "حب الجزائر في قلب كل واحد من الجزائريين بعيدا عن أية مزايدة".
وكان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي تيبازة على تدشين مستشفى بسعة 130 سرير أنجز بمواصفات عالمية عصرية و يحتوي على سبع تخصصات هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية منها أمراض وجراحة القلب.