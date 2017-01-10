قتل أكثر من 40 عنصراً من جبهة فتح الشام، ليل الخميس، في غارات نفذتها طائرات لم تحدد هويتها في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس، معسكراً لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي"، ما أسفر عن مقتل "أكثر من 40 عنصراً من الجبهة".
وأشار عبد الرحمن إلى "عدد القتلى مرشح للارتفاع بشكل كبير نتيجة سقوط عشرات الجرحى في صفوف فتح الشام، بعضهم في حالات خطرة".
وارتفعت بذلك حصيلة قتلى جبهة فتح الشام جراء غارات استهدفت مقار لها في شمال سوريا الشهر الحالي إلى حوالي مائة عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد.
وبرغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر، تعرضت جبهة فتح الشام خلال الشهر الحالي لغارات عدة روسية وسورية وأخرى للتحالف الدولي استهدفت مقار لها خاصة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وأعلنت واشنطن، الخميس، عن مقتل القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون في قصف جوي على إدلب قبل ثلاثة أيام.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر بشكل رئيسي المجموعات المصنفة "إرهابية"، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني جبهة فتح الشام، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
وأشار مدير المرصد إلى مقتل ثلاثة عناصر من حركة نور الدين الزنكي، المنضوية في تحالف جيش الفتح مع جبهة فتح الشام، في القصف الجوي ذاته، ليل الخميس.
ورجح المتحدث العسكري باسم حركة نور الدين زنكي عبد السلام عبد الرزاق على حسابه على موقع تويتر، أن تكون طائرات حربية "روسية" استهدفت الحركة، مشيراً إلى أن القصف طال موقعاً لها في البداية ومن ثم آخر لـ"فتح الشام".
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40 قتيلاً من جبهة فتح الشام في غارات شمالي سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
قتل أكثر من 40 عنصراً من جبهة فتح الشام، ليل الخميس، في غارات نفذتها طائرات لم تحدد هويتها في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.
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وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس، معسكراً لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي"، ما أسفر عن مقتل "أكثر من 40 عنصراً من الجبهة".
وأشار عبد الرحمن إلى "عدد القتلى مرشح للارتفاع بشكل كبير نتيجة سقوط عشرات الجرحى في صفوف فتح الشام، بعضهم في حالات خطرة".
وارتفعت بذلك حصيلة قتلى جبهة فتح الشام جراء غارات استهدفت مقار لها في شمال سوريا الشهر الحالي إلى حوالي مائة عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد.
وبرغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر، تعرضت جبهة فتح الشام خلال الشهر الحالي لغارات عدة روسية وسورية وأخرى للتحالف الدولي استهدفت مقار لها خاصة في محافظة إدلب (شمال غرب).
وأعلنت واشنطن، الخميس، عن مقتل القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون في قصف جوي على إدلب قبل ثلاثة أيام.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر بشكل رئيسي المجموعات المصنفة "إرهابية"، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني جبهة فتح الشام، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
وأشار مدير المرصد إلى مقتل ثلاثة عناصر من حركة نور الدين الزنكي، المنضوية في تحالف جيش الفتح مع جبهة فتح الشام، في القصف الجوي ذاته، ليل الخميس.
ورجح المتحدث العسكري باسم حركة نور الدين زنكي عبد السلام عبد الرزاق على حسابه على موقع تويتر، أن تكون طائرات حربية "روسية" استهدفت الحركة، مشيراً إلى أن القصف طال موقعاً لها في البداية ومن ثم آخر لـ"فتح الشام".