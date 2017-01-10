أثلج خبر انضمام الفنانة سهيلة بن لشهب إلى طاقم ممثلي وممثلات مسلسل "عائلات من الشمال"، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2017، صدور كل محبيها..
الخبر أكدته الشركة المنتجة للعمل "ADZ" من خلال نشرها لبوستر المسلسل وعليه صورة "بن لشهب"، علما أن ذات العمل انضم إليه عدد كبير من الفنانين الجزائريين، بينهم بهية راشدي وفوزي صايشي ومليكة بلباي والشاب خالد والفنان بعزيز وغيرهم، كما تجدر الإشارة إلى أن الفنان السوري أيمن زيدان يستعد للسفر إلى الجزائر، وذلك بهدف تصوير أولى مشاهده في الجزء الأول من المسلسل الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا تحافظين على بشرتك مع تغير الفصول
2رابطة الإعلاميين الجزائريين تحضر لإطلاق برنامج تكويني
3سهيلة بن لشهب تنضم لمسلسل "عائلات من الشمال"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ترامب.. الخدعة البصرية للمصفوفة
صالح عوض
الإسلاميون: فكرة وإدارة وسياسة
جمال لعلامي
فضائح بالمايونيز والهريسة!
hocine_lagraa
سقطة مدوِّية لمعارضين سوريين
سلطان بركاني
أمامك فانظر أيَّ نهجيك تنهج
سليم قلالة
لا ربيع.. مع ترامب!
عبد الوهاب بكلي
"الإرهاب" أداة فتاكة في يد قادة الموجة الاستعمارية الجديدة
معلومي ياسين
كأس إفريقيا للأغنياء فقط
عبد الناصر
الأحمدية ليست خيالا!
سلطان بركاني
... و"الأحمدية" أيضا!
الفيديو
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
سيُعرض خلال رمضان 2017
سهيلة بن لشهب تنضم لمسلسل "عائلات من الشمال"
رابح. ع
أثلج خبر انضمام الفنانة سهيلة بن لشهب إلى طاقم ممثلي وممثلات مسلسل "عائلات من الشمال"، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2017، صدور كل محبيها..
تغطيات ذات صلة
هكذا تحافظين على بشرتك مع تغير الفصول
رابطة الإعلاميين الجزائريين تحضر لإطلاق برنامج تكويني
هذه حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجن؟؟
تدليل طفلك لن يفسد أخلاقه!
المرأة المقدسية.. نافذة الروح لعبق التاريخ
الخبر أكدته الشركة المنتجة للعمل "ADZ" من خلال نشرها لبوستر المسلسل وعليه صورة "بن لشهب"، علما أن ذات العمل انضم إليه عدد كبير من الفنانين الجزائريين، بينهم بهية راشدي وفوزي صايشي ومليكة بلباي والشاب خالد والفنان بعزيز وغيرهم، كما تجدر الإشارة إلى أن الفنان السوري أيمن زيدان يستعد للسفر إلى الجزائر، وذلك بهدف تصوير أولى مشاهده في الجزء الأول من المسلسل الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة".