سيُعرض خلال رمضان 2017 سهيلة بن لشهب تنضم لمسلسل "عائلات من الشمال"

أثلج خبر انضمام الفنانة سهيلة بن لشهب إلى طاقم ممثلي وممثلات مسلسل "عائلات من الشمال"، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2017، صدور كل محبيها..

الخبر أكدته الشركة المنتجة للعمل "ADZ" من خلال نشرها لبوستر المسلسل وعليه صورة "بن لشهب"، علما أن ذات العمل انضم إليه عدد كبير من الفنانين الجزائريين، بينهم بهية راشدي وفوزي صايشي ومليكة بلباي والشاب خالد والفنان بعزيز وغيرهم، كما تجدر الإشارة إلى أن الفنان السوري أيمن زيدان يستعد للسفر إلى الجزائر، وذلك بهدف تصوير أولى مشاهده في الجزء الأول من المسلسل الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة".