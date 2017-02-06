النيابة التمست 7 سنوات سجنا ضده توقيف شاب متلبسا ببيع "دوفيز" مزور بسوق "السكوار"

وجهت محكمة الجنايات بالعاصمة، الأحد، تهمة بيع نقود مزورة إلى شاب يبلغ من العمر 22 سنة، ضبط وهو في حالة تلبس بمحاولة طرح أوراق نقدية مقلدة بالعملة الصعبة من فئة 100 دولار، للبيع على مستوى سوق "السكوار".

وجاءت متابعة المتهم بما نسب إليه بعد بلاغ تلقته مصالح الأمن بالعاصمة من طرف بائع عملة، بعد تحر بسيط حول مبلغ مالي أراد بيعه إليه، كانت الشكوك تحوم حوله نظرا إلى السعر المعروض الذي يقل بـ 3000 دج عن السعر الحقيقي المتداول في السوق السوداء، أين تم توقيف المتهم وتحويله إلى المحاكمة، بعد إثبات تقرير الخبرة الذي أنجز على مستوى البنك المركزي أن المبلغ مزور.

واستنادا إلى تصريحات المتهم خلال جلسة المحاكمة الأحد، اعترف هذا الأخير بأنه اشترى ورقتين ذات فئة 100 دولار، من عند سمسار عملة، بمبلغ 11000 دج لكل ورقة، وجد أنه مبلغ مغر لم يكن يتوقعه، ففكر في طرحه بعد أيام للبيع، حيث قام ببيع واحدة على مستوى ساحة الأمير عبد القادر ببلدية الجزائر الوسطى، قبل أن يكتشف أمره خلال بيعه الورقة الثانية على مستوى سوق "السكوار". وأمام كل ما ورد في الجلسة، اعتبر النائب العام وقائع القضية خطرا يمس بالنظام الاقتصادي والمعاملات المالية، ملتمسا عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار للمتهم.