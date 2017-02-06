مقتل جندي إماراتي ووفاة آخر في اليمن

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الجمعة، إن جندياً إماراتياً "استشهد" خلال مشاركته في عملية عسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن دون أن توضح ملابسات مقتله.

وأضافت الوكالة، أن جندياً إماراتياً ثانياً توفي في اليمن إثر إصابته بأزمة قلبية.

والإمارات عضو في تحالف عسكري يضم دولاً أغلبها خليجية وتقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وبالتنسيق مع المقاتلين المحليين في اليمن لعب الجنود الإماراتيون دوراً أساسياً هذا الشهر في السيطرة على ميناء المكلا، في إطار مساع لطرد القوات الحوثية من موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر.