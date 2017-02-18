الطلبة يتراجعون عن الإضراب ويسارعون إلى إيداع الملفات تعليمة وزارية لفتح ماستر "علمي" لطلبة المدارس العليا للأساتذة

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة خاصة تتعلق بفتح فروع جديدة للماستر لطلبة المدارس العليا للأساتذة انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل 2017/2018.

وتضمنت التعليمة الوزارية رقم 119 والمؤرخة في 14 فيفري 2017 القاضية بفتح فروع جديدة للماستر ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، كما حددت رزنامة دراسة الملفات الخاصة بفتح الماستر لطلبة المدارس العليا للأساتذة وفقا لشروط تتمثل في دراسة الملفات على مستوى الندوات الجهوية "CRU" إلى غاية 30 أفريل المقبل، دراسة الملفات على مستوى اللجان البيداغوجية الوطنية "CPND" خلال شهر ماي من السنة الجارية، ثم تتم عملية دراسة الملفات على مستوى اللجنة الوطنية للتأجيل "CNH" وتكون خلال شهر جوان..

وطالبت الوزارة الوصية خلال التعليمة التي أرسلتها إلى رؤساء الأقسام والأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة في مختلف ولايات الوطن، بتحضير الملفات الخاصة بفتح فروع جديدة في الماستر "علمية وتعليمية" وفق التخصصات المتوفرة لدى مخابر البحث بالمدرسة، وهذا من أجل تقديمها أمام اللجان العلمية للأقسام، لتتم بعدها المصادقة عليها من قبل المجلس العلمي للمدرسة قبل الآجال السابقة.