أطلقت العلامة الصينية للهواتف النقالة "أوبو" رسميا بالسوق الجزائرية سلسلتها الجديدة "أوبو أف 3 بلوس"، المدعمة بخاصية كاميرا السيلفي المزدوجة 16MP و8MP، وحددت تاريخ 20 ماي المقبل لتسويق السلسلة في مختلف نقاط بيعها بـ41 ولاية، بسعر 57900 دج.
وقال المدير العام لفرع الجزائر، محمد رضا معمري، في حفل نظم سهرة الخميس، بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن تسويق الهاتف "أوبو أف بلوس"، سيدفع بتكنولوجيا السيلفي إلى مستوى عال، مع اتجاهات جديدة، وفق معيار تقني و إبداعي مُحْكَم ودقيق، مضيفا أن العلامة "أوبو" تمثل رقم "1" في الصين والثانية في جنوب آسيا والهند والمرتبة الرابعة عالميا، بعدشركات آبل وسامسونغ وهواوي، وقال أن الشركة تراهن في الوقت الحالي على تقنية جودة السيلفي الجماعي، منافسا بذلك أجود الماركات العالمية للهاتف النقال، من خلال تقنية "Selfie Expert"، بدقة 8 ميغا بكسل و16 ميغا بكسل في التصوير الجماعي بعدسة واسعة بـ120 بوصة.
من جهته أكد مدير التسويق بـ"أوبو الجزائر"، بن حصيرة عادل، في تقيمه للهاتف الذكي "أوبو أف بلوس"، أن الجهاز يتمتع بخاصية الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f/1.7 ذات مستشعر IMX398، المنتج من شركة سوني، وشاشة مقاسها 6 إنش بدقة 1080 بيكسل مصنوعة بتقنية "IPS LCD"، محمية بزجاج 5 القوي، وبِحواف "2.5D"، ومُعالج "653 " بثمانية أنوية، مع 4 جيغابايت من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى 64 جيغابايت ذاكرة تخزين، يمكن توسيعها لتصل إلى 256 جيغابايت.
وأضاف بن حصيرة، أن الهاتف الجديد، يدعم خاصية البصمة بسرعته استجابة تقدر بـ 0.2 ثانية، وبطارية سعتها 4.000 ميلي أمبير، مزودة بتقنية الشحن السريع كافية لمدة ساعتين عند كل شحن لمدة 5 دقائق.
وخلال ندوة صحفية نظمتها الشركة على هامش حفل إطلاق السلسلة الجديدة لهاتف " أوبو أف 3"، أكد المدير العام لفرع الجزائر محمد رضا بلعمري في تصريح لـ"الشروق أون لاين"، اأن هاتف أوبو "أف 3 بلوس" له ميزة التحكم في دقة وجودة الصورة في حال إستخدام الكاميرا الخلفية في الإضاءة الخافتة، كما فنّد المتحدث تعرض الهاتف للحرارة أثناء تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، وفي رده على سؤال "الشروق أون لاين"، حول عيب عدم اصدار الهاتف في السوق بتقنية 7.0 نوجا، قال المدير، أن الجهاز يدعم الاصدار، وما يقال عبارة عن شائعات تراودها بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الهاتف له خاصية تدعيم جهاز الراديو، كما تدعم كاميرا الهاتف جودة" 4k".
للتذكير منتوجات العلامة التجارية "أوبو" المتواجدة في 28 سوق، تم تصنيفها كثاني علامة مصنعة للهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا بحصة 13.2 بالمائة، والعلامة التجارية الرابعة على مستوى العالم في عام 2016، حسب آخر التقارير المنشورة من طرف شركة البيانات الدولية "IDC".
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"أوبو" تعلن عن هاتفها "أف 3 بلوس" رسميا بالسوق الجزائرية
منير ركاب
أطلقت العلامة الصينية للهواتف النقالة "أوبو" رسميا بالسوق الجزائرية سلسلتها الجديدة "أوبو أف 3 بلوس"، المدعمة بخاصية كاميرا السيلفي المزدوجة 16MP و8MP، وحددت تاريخ 20 ماي المقبل لتسويق السلسلة في مختلف نقاط بيعها بـ41 ولاية، بسعر 57900 دج.
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وقال المدير العام لفرع الجزائر، محمد رضا معمري، في حفل نظم سهرة الخميس، بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن تسويق الهاتف "أوبو أف بلوس"، سيدفع بتكنولوجيا السيلفي إلى مستوى عال، مع اتجاهات جديدة، وفق معيار تقني و إبداعي مُحْكَم ودقيق، مضيفا أن العلامة "أوبو" تمثل رقم "1" في الصين والثانية في جنوب آسيا والهند والمرتبة الرابعة عالميا، بعدشركات آبل وسامسونغ وهواوي، وقال أن الشركة تراهن في الوقت الحالي على تقنية جودة السيلفي الجماعي، منافسا بذلك أجود الماركات العالمية للهاتف النقال، من خلال تقنية "Selfie Expert"، بدقة 8 ميغا بكسل و16 ميغا بكسل في التصوير الجماعي بعدسة واسعة بـ120 بوصة.
من جهته أكد مدير التسويق بـ"أوبو الجزائر"، بن حصيرة عادل، في تقيمه للهاتف الذكي "أوبو أف بلوس"، أن الجهاز يتمتع بخاصية الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل، وفتحة عدسة f/1.7 ذات مستشعر IMX398، المنتج من شركة سوني، وشاشة مقاسها 6 إنش بدقة 1080 بيكسل مصنوعة بتقنية "IPS LCD"، محمية بزجاج 5 القوي، وبِحواف "2.5D"، ومُعالج "653 " بثمانية أنوية، مع 4 جيغابايت من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى 64 جيغابايت ذاكرة تخزين، يمكن توسيعها لتصل إلى 256 جيغابايت.
وأضاف بن حصيرة، أن الهاتف الجديد، يدعم خاصية البصمة بسرعته استجابة تقدر بـ 0.2 ثانية، وبطارية سعتها 4.000 ميلي أمبير، مزودة بتقنية الشحن السريع كافية لمدة ساعتين عند كل شحن لمدة 5 دقائق.
وخلال ندوة صحفية نظمتها الشركة على هامش حفل إطلاق السلسلة الجديدة لهاتف " أوبو أف 3"، أكد المدير العام لفرع الجزائر محمد رضا بلعمري في تصريح لـ"الشروق أون لاين"، اأن هاتف أوبو "أف 3 بلوس" له ميزة التحكم في دقة وجودة الصورة في حال إستخدام الكاميرا الخلفية في الإضاءة الخافتة، كما فنّد المتحدث تعرض الهاتف للحرارة أثناء تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، وفي رده على سؤال "الشروق أون لاين"، حول عيب عدم اصدار الهاتف في السوق بتقنية 7.0 نوجا، قال المدير، أن الجهاز يدعم الاصدار، وما يقال عبارة عن شائعات تراودها بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الهاتف له خاصية تدعيم جهاز الراديو، كما تدعم كاميرا الهاتف جودة" 4k".
للتذكير منتوجات العلامة التجارية "أوبو" المتواجدة في 28 سوق، تم تصنيفها كثاني علامة مصنعة للهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا بحصة 13.2 بالمائة، والعلامة التجارية الرابعة على مستوى العالم في عام 2016، حسب آخر التقارير المنشورة من طرف شركة البيانات الدولية "IDC".