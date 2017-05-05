بناء على استغلال الدرك لمعلومات إحباط محاولة إدخال 160 كلغ من المخدرات من المغرب

تمكن حراس الحدود لتلمسان، الثلاثاء، من إحباط محاولة إدخال نحو التراب الوطني حوالي 160 كلغ من مادة الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني، مما استدعى تعزيز التشكيل الأمني قرب المناطق الحدودية.

وأضافت أن حراس الحدود قد ضبطوا شخصا على مستوى الشريط الحدودي وهو يتأهب لاستلام الكمية من المخدرات التي تركها المهربون الذين أوصلوها من المغرب إلى غاية الحدود مع الجزائر.

وقد مكنت العملية من حجز هاتفين محمولين ضبطا لدى الشخص الموقوف إلى جانب مبلغ مالي يفوق 110 آلاف دج - وفق ما أشار إليه نفس المصدر - الذي ذكر بأنه تم فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية.