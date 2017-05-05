قبل أيام من حلول شهر رمضان وبعد الإفصاح عنها رسميا.. لخضر بوخرص يكشف: "قررت سحب جميع أعمالي من قناة الجزائرية"!

قرر الفنان الكوميدي المعروف لخضر بوخرص، سحب جميع أعماله التي كان مقررا عرضها على شاشة قناة "الجزائرية" خلال شهر رمضان 2017. ورفض بوخرص، الشهير بسلسلة "عمارة الحاج لحضر"، كشف الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار، وإن كان قد أجل الحديث عنها إلى الأيام القليلة المقبلة.

ويعد قرار سحب البرامج بهذا الشكل ومن طرف فنان معروف تعوّد عليه المشاهدون في الشهر الفضيل سنويا، بمثابة الضربة التي تتلقاها القناة قبل أيام من حلول رمضان، حيث لا يعرف إن كانت تمتلك برامج بديلة حقيقية، خصوصا أن هذا الموسم التلفزيوني يعد مقياسا حقيقيا لمعرفة مدى إقبال المشاهدين على القنوات الجزائرية ونسبة نجاحها من فشلها.