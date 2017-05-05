راسلت إمارة دبي الشاعر سلامة العربي، ابن منطقة حمام بوحجر التابعة إداريا لولاية عين تموشنت، شاكرة إياه ومهنئة على القصيدة المدوية التي نظمها متأثرا بالموقف المشرف لحاكم دبي الذي بعث رسولا رسميا لتقديم التعازي في هلاك البرعمتين مريم وهاجر بولاية أدرار.
وقد حملت الرسالة معاني الشكر والعرفان للشاعر الذي عبر عن سخطه وهجا بطريقة غير مباشرة مسؤولي الدولة على رأسهم وزيرة التربية نورية بن غبريط التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال بعائلة الفقيدتين شهيدتي القراءة، عكس ما قام به حاكم دبي حين عين من يمثله لتقديم واجب العزاء، متجها إلى أقصى الجنوب الجزائري في زيارة رسمية مشرفة، وقد أكد الشاعر سلامة العربي وهو أستاذ في اللغة العربية أنه تبنى قضية الطفلة غلام فاطمة ليقوم بطريقته بتكريم روحها الطاهرة من خلال نظم قصيدة حزينة نال من خلالها الثناء من إمارة دبي شخصيا، وأشفى غليله في مسؤولين ما يزالون يتلقون الدروس من نظرائهم بالخارج، ويتعاملون مع الأحداث ببرودة خاصة الإنسانية منها.
وللتذكير، فإن الشاعر سلامة يملك عدة دواوين في الشعر الحر المعاصر اختار الدفاع عن القضايا العادلة مثل فلسطين وقضية الصحراء الغربية، وحلمه أن يتحول إلى شاعر الثورة بالصحراء الغربية التي تعاني الاضطهاد منذ سنوات.
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بعد تعاملها الباهت مع قضية الطفلة فاطمة غولام
شاعر من عين تموشنت يهجو بن غبريط
سيد احمد فلاحي
مراسل صحافي
راسلت إمارة دبي الشاعر سلامة العربي، ابن منطقة حمام بوحجر التابعة إداريا لولاية عين تموشنت، شاكرة إياه ومهنئة على القصيدة المدوية التي نظمها متأثرا بالموقف المشرف لحاكم دبي الذي بعث رسولا رسميا لتقديم التعازي في هلاك البرعمتين مريم وهاجر بولاية أدرار.
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وقد حملت الرسالة معاني الشكر والعرفان للشاعر الذي عبر عن سخطه وهجا بطريقة غير مباشرة مسؤولي الدولة على رأسهم وزيرة التربية نورية بن غبريط التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال بعائلة الفقيدتين شهيدتي القراءة، عكس ما قام به حاكم دبي حين عين من يمثله لتقديم واجب العزاء، متجها إلى أقصى الجنوب الجزائري في زيارة رسمية مشرفة، وقد أكد الشاعر سلامة العربي وهو أستاذ في اللغة العربية أنه تبنى قضية الطفلة غلام فاطمة ليقوم بطريقته بتكريم روحها الطاهرة من خلال نظم قصيدة حزينة نال من خلالها الثناء من إمارة دبي شخصيا، وأشفى غليله في مسؤولين ما يزالون يتلقون الدروس من نظرائهم بالخارج، ويتعاملون مع الأحداث ببرودة خاصة الإنسانية منها.
وللتذكير، فإن الشاعر سلامة يملك عدة دواوين في الشعر الحر المعاصر اختار الدفاع عن القضايا العادلة مثل فلسطين وقضية الصحراء الغربية، وحلمه أن يتحول إلى شاعر الثورة بالصحراء الغربية التي تعاني الاضطهاد منذ سنوات.