شرع حزب جبهة التحرير الوطني في اتصالات غير رسمية مع بعض قيادات حركة مجتمع السلم الداعمة لخيار مشاركة حمس في الحكومة من أجل جس نبض توجهات الحركة قبل ساعات من انعقاد مجلس شورتها، لإقناعهم بضرورة قبول دعوة سلال وتجسيد رغبة الرئيس في المضي نحو تشكيل حكومة توافقية تضم مختلف التيارات السياسية.
كشفت مصادر لـ"الشروق" أن أمين عام الأفلان جمال ولد عباس دخل في مساعي لإقناع حركة مجتمع السلم بضرورة المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أجرى هذا الأخير اتصال بأحد القياديين المدافعين عن خيار مشاركة الحركة في الحكومة من أجل استمالة الجهة الرافضة وإقناعها بضرورة قبول عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن هذا الأخير كان قد أعرب في لقاء جمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن رغبة الرئيس بوتفليقة في أن تكون حركة الراحل محفوظ نحناح الذي تحصلت على 33 مقعدا في التشريعيات، في الحكومة المقبلة.
وحسب المصادر فإن اتصال ولد عباس بالقيادي الحمسي، جاء بعد يومين من لقاءه الوزير الأول، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما فسر على أن أمين عام الأفلان دخل في الخط لإقناع حمس بضرورة أن تكون ضمن الحكومة الجديدة، وهو الذي سبق وان قال بأن الآفلان يرحب بكل الأحزاب السياسية وليس لديه اعتراض في مشاركتهم الحكومة المقبلة مادامت هذه رغبة رئيس الجمهورية.
مناورة ولد عباس وسط حمس، تأتي في وقت تعيش فيه هذه الأخيرة، تشنج كبير ساعات قبل انعقاد مجلس الشورى بسبب انقسام المواقف بين التيار الرافض للمشاركة والذي يقوده رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بحجة غياب أسباب المشاركة ، والتيار المدافع عن العودة لأحضان الحكومة بقيادة أبو جرة سلطاني الذي لم يتخل يوما عن هذه الرغبة الجامحة والتي يفسرها على أنها عودة لخط الراحل نحناح.
وكشفت نفس المصادر عن لقاء سيجمع ولد عباس بنواب حزبه الفائزين في التشريعيات، الأحد المقبل لاستشارتهم بخصوص هوية رئيس البرلمان الجديد، في ظل الحديث عن إمكانية ترشيح وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة لهذا المنصب.
للإشارة، سبق وان قال ولد عباس إن الحديث عن إمكانية تولي الوزيرة السابقة غنية اداليا والقيادي في الآفلان الحاج العايب رئاسة المجلس مجرد إشاعات لا أساس له من الصحة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف جميع المجرمين المبحوث عنهم في القارة السمراء
2مترشحون يقدمون "أوراقا بيضاء" في البكالوريا البيضاء
3تصريحات مقري وسلطاني تضع مجلس الشورى في مأزق!
4الوظيف العمومي "يتهم" وزارات بتكريس البيروقراطية في الإدارات!
5آيت حمودة يؤسس حزبا جديدا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
سلطان بركاني
لا يهمّني دينك.. المهمّ أنّك إنسان
سليم قلالة
ركود السياسات العامة.. إلى أين؟
جمال لعلامي
الميّتون بالخلعة!
صالح عوض
لم تكن كلها نكبة
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
اتصل هاتفيا بقيادي لجس نبض مجلس الشورى
ولد عباس يناور داخل "حمس".. ويلتقي نوابه هذا الأحد
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
شرع حزب جبهة التحرير الوطني في اتصالات غير رسمية مع بعض قيادات حركة مجتمع السلم الداعمة لخيار مشاركة حمس في الحكومة من أجل جس نبض توجهات الحركة قبل ساعات من انعقاد مجلس شورتها، لإقناعهم بضرورة قبول دعوة سلال وتجسيد رغبة الرئيس في المضي نحو تشكيل حكومة توافقية تضم مختلف التيارات السياسية.
تغطيات ذات صلة
ولد عباس يناور داخل "حمس".. ويلتقي نوابه هذا الأحد
5 إطارات من وزارة التربية ضمن خلية إعداد أسئلة البكالوريا
آيت حمودة يؤسس حزبا جديدا
مترشحون للبكالوريا يقاطعون الامتحان التجريبي
الوظيف العمومي "يتهم" وزارات بتكريس البيروقراطية في الإدارات!
كشفت مصادر لـ"الشروق" أن أمين عام الأفلان جمال ولد عباس دخل في مساعي لإقناع حركة مجتمع السلم بضرورة المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أجرى هذا الأخير اتصال بأحد القياديين المدافعين عن خيار مشاركة الحركة في الحكومة من أجل استمالة الجهة الرافضة وإقناعها بضرورة قبول عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة وأن هذا الأخير كان قد أعرب في لقاء جمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن رغبة الرئيس بوتفليقة في أن تكون حركة الراحل محفوظ نحناح الذي تحصلت على 33 مقعدا في التشريعيات، في الحكومة المقبلة.
وحسب المصادر فإن اتصال ولد عباس بالقيادي الحمسي، جاء بعد يومين من لقاءه الوزير الأول، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما فسر على أن أمين عام الأفلان دخل في الخط لإقناع حمس بضرورة أن تكون ضمن الحكومة الجديدة، وهو الذي سبق وان قال بأن الآفلان يرحب بكل الأحزاب السياسية وليس لديه اعتراض في مشاركتهم الحكومة المقبلة مادامت هذه رغبة رئيس الجمهورية.
مناورة ولد عباس وسط حمس، تأتي في وقت تعيش فيه هذه الأخيرة، تشنج كبير ساعات قبل انعقاد مجلس الشورى بسبب انقسام المواقف بين التيار الرافض للمشاركة والذي يقوده رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بحجة غياب أسباب المشاركة ، والتيار المدافع عن العودة لأحضان الحكومة بقيادة أبو جرة سلطاني الذي لم يتخل يوما عن هذه الرغبة الجامحة والتي يفسرها على أنها عودة لخط الراحل نحناح.
وكشفت نفس المصادر عن لقاء سيجمع ولد عباس بنواب حزبه الفائزين في التشريعيات، الأحد المقبل لاستشارتهم بخصوص هوية رئيس البرلمان الجديد، في ظل الحديث عن إمكانية ترشيح وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة لهذا المنصب.
للإشارة، سبق وان قال ولد عباس إن الحديث عن إمكانية تولي الوزيرة السابقة غنية اداليا والقيادي في الآفلان الحاج العايب رئاسة المجلس مجرد إشاعات لا أساس له من الصحة.