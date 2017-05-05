حمس ترفض المشاركة في الحكومة رسميا

date 2017/05/19 views 2264 comments 3
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icon-writer عبد الرزاق.ب

رفض مجلس شورى حركة حمس مساء الجمعة، عرض المشاركة في الحكومة الجديدة، بتصويته بالأغلبية الساحقة على عدم الإنضمام إلى الجهاز التنفيذي.

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