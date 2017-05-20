كوريا الشمالية تباغت جارتها الجنوبية بقذيفة جديدة "غير محددة"

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، مجهولا، الأحد، لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قالت إن المقذوف لا يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في بيان أن المقذوف انطلق بعد ظهر اليوم الأحد من موقع قرب بوكتشانج.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وأجرت كوريا الشمالية أحدث تجاربها الصاروخية، قبل أيام، في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقالت إنها كانت تجربة لاختبار قدرة الصاروخ على حمل "رأس حربي نووي كبير الحجم وثقيل الوزن".

ولا تزال كوريا الشمالية والجنوب الديمقراطي الثري في حالة حرب من الناحية الرسمية، لأن الحرب التي دارت بين 1950 و1953 انتهت بإبرام هدنة وليس بمعاهدة سلام، ويدافع الشمال عن برامج أسلحته باعتبارها ضرورية في مواجهة السياسة العدائية الأمريكية.