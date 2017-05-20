قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية"، يوم الأحد، إن اللقاءات التي يعقدها ترامب في الرياض مهمة لتصحيح موقف الإدارة الأمريكية من بعض القضايا مقارنة بالإدارة السابقة.
وذكر المسؤول، أن تلك اللقاءات كانت مهمة لإنهاء البرود أو التوتر الذي شاب علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول، وكان ذلك واضحا من خلال لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف المسؤول الأمريكي لسكاي نيوز عربية، أن خطاب ترامب أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية لا يزال غير نهائي ويمكن أن تطرأ عليه تعديلات، نتيجة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها، لكن المحاور الرئيسيّة واضحة.
وكانت وكالة أسوشيتدبرس بثت مسودة كلمة ترامب أمام قادة الدول العربية والإسلامية، التي يؤكد فيها على أهمية القضاء على الإرهابيين.
وحسب المسودة سيقول ترامب في خطابه أنه لم يأت ليحاضر ولا ليقول للناس كيف تكون طريقة حياتهم، وإنما لطرح شراكة لبناء مستقبل أفضل للجميع.
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واشنطن: لقاءات ترامب في الرياض تصحح مواقف الإدارة الأمريكية
سكاي نيوز عربية
قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية"، يوم الأحد، إن اللقاءات التي يعقدها ترامب في الرياض مهمة لتصحيح موقف الإدارة الأمريكية من بعض القضايا مقارنة بالإدارة السابقة.
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وذكر المسؤول، أن تلك اللقاءات كانت مهمة لإنهاء البرود أو التوتر الذي شاب علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول، وكان ذلك واضحا من خلال لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف المسؤول الأمريكي لسكاي نيوز عربية، أن خطاب ترامب أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية لا يزال غير نهائي ويمكن أن تطرأ عليه تعديلات، نتيجة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها، لكن المحاور الرئيسيّة واضحة.
وكانت وكالة أسوشيتدبرس بثت مسودة كلمة ترامب أمام قادة الدول العربية والإسلامية، التي يؤكد فيها على أهمية القضاء على الإرهابيين.
وحسب المسودة سيقول ترامب في خطابه أنه لم يأت ليحاضر ولا ليقول للناس كيف تكون طريقة حياتهم، وإنما لطرح شراكة لبناء مستقبل أفضل للجميع.