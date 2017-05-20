حل مشكل المرتجعات وتمديد آجال المشاركة نهاية الأزمة بين معرض الجزائر والناشرين العرب

كشف محافظ معرض الجزائر حميدو مسعودي أن المشكل المتعلق بمرتجعات الناشرين العرب العالقة تم حلها في الاجتماع الأخير لاتحاد الناشرين العرب، حيث أسفر الاجتماع حسب مسعودي على الاتفاق على حل مشكل المرتجعات الخاصة بسنة 2016 في انتظار الاجتماع الذي يعقد الأربعاء القادم بالجزائر لحل مشكل مرتجعات 2015.

وأكد مسعودي في هذا الجانب أن المشكلة تجارية وسيتم حلها بين المخلصين، وأضاف المتحدث في اتصال مع "الشروق" أن الاجتماع الذي جمع أعضاء اتحاد الناشرين العرب خلص أيضا إلى تمديد آجال التسجيل بالنسبة للناشرين الراغبين في المشاركة في معرض الجزائر، حيث تم تمديد الآجال إلى غاية 15 جوان المقبل بعد ما كانت مقررة في نهاية الشهر الجاري. تمديد آجال المشاركة للناشرين جاء بطلب وإلحاح من الناشرين العرب لإعطاء الفرصة للدور الراغبة في الحضور إلى الجزائر، وقد تم قبول المقترح من طرف إدارة معرض الجزائر، وشدد مسعودي في اتصال مع الشروق على ضرورة احترام الناشرين لبنود القانون الداخلي وكذا القوانين المعمول بها، حيث أكد المتحدث انه سيتم إقصاء أي ناشر لا يحترم هذه القوانين، مؤكدا أن "الجزائر تُقاطع و لا تقَاطع".

مسعودي أوضح أن شعار المقاطعة الذي رفعه بعض الناشرين العرب لم يكن أصلا مبررا، لأن المشكلة كانت تجارية وليست تنظيمية، مؤكدا في ذات الوقت أن معرض الجزائر يمثل المتنفس والنافذة الوحيدة للناشرين العرب بالنظر لحجم الزوار والمبيعات التي يحققها اغلب العارضين فيه.