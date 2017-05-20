الأعمال الرمضانية تفتقد حاليا إلى النصوص، لجان القراءة وتكوين الممثلين الكوميديا في زمن "الميزيرية" كانت.. أفضل!

أطلق فنانون قدامى من ممارسي الكوميديا في سنوات وعقود سابقة، النار على من وصفوهم بالفنانين والنجوم الجدد الذين يبحثون عن الانتشار بسرعة من دون تكوين ولا بحث ولا اجتهاد، وقال هؤلاء في برنامج تلفزيوني بثته "الجزائرية الثالثة" وخصصته لغياب ثقافة الفرح في الجزائر، إن التكوين بات آخر اهتمامات منتجي البرامج الكوميدية وتحولت الكثير من الأعمال إلى سخرية من المشاهدين واستغباء لهم!!

وكان في مقدّمة المنتقدين، الفنان أحمد قادري الشهير بـ"قريقش" والذي صرح أنه يمتلك العديد من الأعمال الكوميدية الإذاعية التي تنتظر الفرصة من أجل بثها مؤكدا: "بحوزتي أكثر من 50 سكاتش إذاعيا، لكن لا أحد يريد بثها"، قبل أن يقارن بين الزمن الذي كان فيه نجما والزمن الحالي: "في زمننا، كانت هنالك لجان للقراءة وحرص شديد على تقديم كوميديا لا تخلو من الجدية، أما في الوقت الحالي فلا أحد يراقب ولا أحد يتابع"!

من جهته، ضمّ الفنان فوزي صايشي صوته إلى "قريقش" قائلا إن "الأزمة الكبيرة التي يعانيها الفن في الجزائر تتلخص في غياب السيناريو والنصوص الجادة التي يمكن العمل عليها" في الوقت الذي أرجع الممثل عمار معروف (أحد أبطال مسلسل المصير) ما نعيشه حاليا من تخلف فني إلى غياب التكوين، حيث "لم يعد هنالك اهتمام بخريجي معهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان رغم أن هذه المؤسسة خرجت الكثير من المواهب الفنية الكبيرة في سنوات سابقة".

من جهتها، الممثلة عتيقة طوبال، كشفت الفرق بين الزمن الجميل والوقت الراهن (بحجّة أنها عملت منذ سنوات ورافقت الكثير من الأسماء) وأن الوسائل متوفرة حاليا لكن الإبداع غائب، قبل أن تختم كلامها قائلة: "لقد كانت هنالك أفلام جميلة في زمن الميزيرية أما الآن، فتوجد أموال ولا توجد سينما ولا تلفزيون"!