تلقت 75 مليون دولار من أمريكا "إسرائيل" تجني أولى ثمار المليارات التي حصدها ترامب من السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن تلقي بلاده مساعدات إضافية أمريكية بقيمة 75 مليون دولار، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن صفقة أسلحة أمريكية كبرى مع السعودية أثارت قلق دولة الاحتلال، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وصرح نتنياهو، إن "الولايات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي" لـ"إسرائيل" في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته أجهزته.

وأضاف "قبل ثلاثة أيام أضاف الأمريكيون 75 مليون دولار أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ" من دون تحديد جدولها الزمني.

وفي سبتمبر 2016 ورغم التوتر بين سلف ترامب، باراك أوباما، ونتنياهو اتفقت الدولتان الحليفتان على زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل" خلال فترة 2019-2028 إلى 38 مليار دولار، عوضاً عن 30 مليار دولار لفترة 2009-2018.

وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية تقدمها الولايات المتحدة في تاريخها.

وحسب البيت الأبيض سيخصص مبلغ 33 ملياراً لشراء تجهيزات دفاع وخمسة مليارات لتمويل منظومة "القبة الحديد" الصاروخية لاعتراض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وتأتي الزيادة التي أعلنها نتنياهو بعد إعلان البيت الأبيض، السبت، عن إبرام عقود تسلح مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار بمناسبة زيارة ترامب للمملكة.

ووصف البيت الأبيض صفقة الأسلحة، بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة"، وترمي أولاً إلى مواجهة "التهديدات" الإيرانية، حسب قوله.





قلق إسرائيلي

في أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي عن عقود التسلح مع السعودية، صرح وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لإذاعة جيش الاحتلال: "لست مرتاحاً إزاء أي سباق تسلح وصفقة الشراء السعودية الضخمة بالتأكيد لا تجعلنا مرتاحين".

وأضاف أنه عبر عن مخاوفه في حديث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر.

وتابع ليبرمان: "لست مرتاحاً إزاء كل سباق التسلح في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق فقط "بالسعوديين، هناك أيضاً الإماراتيون والقطريون، وأيضاً الإيرانيون، الجميع يشتري أسلحة".

وحسب ليبرمان، فإن "صفقات الأسلحة في الشرق الأوسط بلغت عام 2016 وحده نحو 215 مليار دولار. وهذا ليس مبلغاً صغيراً"، مضيفاً "نحن نتابع التطورات من كثب.. ولدينا وسائل للتعامل مع هذا".

وشملت زيارة ترامب إلى "إسرائيل" بحث مخاوف الدولة العبرية.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب كرر مرة أخرى، الاثنين، خلال لقائه نتنياهو في القدس التزام الولايات المتحدة أمن "إسرائيل"، "بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي".

ودعا ترامب أثناء جولته في الشرق الأوسط عدة مرات إلى تشكيل تحالف للدول العربية ضد إيران والتطرف، مشدداً على أن تلاقي المصالح قد يساعد في تقارب مع "إسرائيل".

وليست هناك علاقات دبلوماسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأغلبية الدول العربية وبينها السعودية، لكنها تخشى كالمملكة من النفوذ الإيراني في المنطقة.