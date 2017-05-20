أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن تلقي بلاده مساعدات إضافية أمريكية بقيمة 75 مليون دولار، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن صفقة أسلحة أمريكية كبرى مع السعودية أثارت قلق دولة الاحتلال، كما نقلت وكالة فرانس برس.
وصرح نتنياهو، إن "الولايات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي" لـ"إسرائيل" في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته أجهزته.
وأضاف "قبل ثلاثة أيام أضاف الأمريكيون 75 مليون دولار أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ" من دون تحديد جدولها الزمني.
وفي سبتمبر 2016 ورغم التوتر بين سلف ترامب، باراك أوباما، ونتنياهو اتفقت الدولتان الحليفتان على زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل" خلال فترة 2019-2028 إلى 38 مليار دولار، عوضاً عن 30 مليار دولار لفترة 2009-2018.
وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية تقدمها الولايات المتحدة في تاريخها.
وحسب البيت الأبيض سيخصص مبلغ 33 ملياراً لشراء تجهيزات دفاع وخمسة مليارات لتمويل منظومة "القبة الحديد" الصاروخية لاعتراض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وتأتي الزيادة التي أعلنها نتنياهو بعد إعلان البيت الأبيض، السبت، عن إبرام عقود تسلح مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار بمناسبة زيارة ترامب للمملكة.
ووصف البيت الأبيض صفقة الأسلحة، بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة"، وترمي أولاً إلى مواجهة "التهديدات" الإيرانية، حسب قوله.
قلق إسرائيلي
في أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي عن عقود التسلح مع السعودية، صرح وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لإذاعة جيش الاحتلال: "لست مرتاحاً إزاء أي سباق تسلح وصفقة الشراء السعودية الضخمة بالتأكيد لا تجعلنا مرتاحين".
وأضاف أنه عبر عن مخاوفه في حديث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر.
وتابع ليبرمان: "لست مرتاحاً إزاء كل سباق التسلح في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق فقط "بالسعوديين، هناك أيضاً الإماراتيون والقطريون، وأيضاً الإيرانيون، الجميع يشتري أسلحة".
وحسب ليبرمان، فإن "صفقات الأسلحة في الشرق الأوسط بلغت عام 2016 وحده نحو 215 مليار دولار. وهذا ليس مبلغاً صغيراً"، مضيفاً "نحن نتابع التطورات من كثب.. ولدينا وسائل للتعامل مع هذا".
وشملت زيارة ترامب إلى "إسرائيل" بحث مخاوف الدولة العبرية.
وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب كرر مرة أخرى، الاثنين، خلال لقائه نتنياهو في القدس التزام الولايات المتحدة أمن "إسرائيل"، "بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي".
ودعا ترامب أثناء جولته في الشرق الأوسط عدة مرات إلى تشكيل تحالف للدول العربية ضد إيران والتطرف، مشدداً على أن تلاقي المصالح قد يساعد في تقارب مع "إسرائيل".
وليست هناك علاقات دبلوماسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأغلبية الدول العربية وبينها السعودية، لكنها تخشى كالمملكة من النفوذ الإيراني في المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1زوجة بن لادن تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل زعيم القاعدة
2قطر تستهجن مواصلة الإعلام نشر تصريحات منسوبة لأميرها
3النزاعات تهدد حياة 24 مليون طفل في المنطقة العربية
4تونس تعتقل ثلاثة رجال أعمال للاشتباه في قضايا فساد
5فرقاطات روسية تبدأ مناورات قرب سواحل سوريا
Français English
الرأي
سلطان بركاني
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
عمار يزلي
من بني ويوي إلى بني نونو
جمال لعلامي
جدّهن جدّ.. وهزلهن جدّ!
رشيد ولد بوسيافة
المهنة وزير!
حبيب راشدين
عدوانية المحور الفرنسي ـ المغربي
جمال لعلامي
تخلاط وتخياط!
قادة بن عمار
هل تعرفون هيثم؟!
سليم قلالة
المُتَعفِّفون
جمال لعلامي
أيها النواب.. "عوموا بحوايجكم"!
صالح عوض
صخرة القدس عصية
الفيديو
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
تلقت 75 مليون دولار من أمريكا
"إسرائيل" تجني أولى ثمار المليارات التي حصدها ترامب من السعودية
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن تلقي بلاده مساعدات إضافية أمريكية بقيمة 75 مليون دولار، بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن صفقة أسلحة أمريكية كبرى مع السعودية أثارت قلق دولة الاحتلال، كما نقلت وكالة فرانس برس.
تغطيات ذات صلة
"إسرائيل" تجني أولى ثمار المليارات التي حصدها ترامب من السعودية
ترامب يلتقي مسؤولي الإتحاد الأوروبي في بروكسل
بريطانيا توقف تبادل المعلومات عن اعتداء مانشستر مع أمريكا
مصر تحجب 21 موقعاً إلكترونياً بينها الجزيرة
زوجة بن لادن تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل زعيم القاعدة
وصرح نتنياهو، إن "الولايات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي" لـ"إسرائيل" في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته أجهزته.
وأضاف "قبل ثلاثة أيام أضاف الأمريكيون 75 مليون دولار أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ" من دون تحديد جدولها الزمني.
وفي سبتمبر 2016 ورغم التوتر بين سلف ترامب، باراك أوباما، ونتنياهو اتفقت الدولتان الحليفتان على زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل" خلال فترة 2019-2028 إلى 38 مليار دولار، عوضاً عن 30 مليار دولار لفترة 2009-2018.
وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية تقدمها الولايات المتحدة في تاريخها.
وحسب البيت الأبيض سيخصص مبلغ 33 ملياراً لشراء تجهيزات دفاع وخمسة مليارات لتمويل منظومة "القبة الحديد" الصاروخية لاعتراض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وتأتي الزيادة التي أعلنها نتنياهو بعد إعلان البيت الأبيض، السبت، عن إبرام عقود تسلح مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار بمناسبة زيارة ترامب للمملكة.
ووصف البيت الأبيض صفقة الأسلحة، بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة"، وترمي أولاً إلى مواجهة "التهديدات" الإيرانية، حسب قوله.
قلق إسرائيلي
في أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي عن عقود التسلح مع السعودية، صرح وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لإذاعة جيش الاحتلال: "لست مرتاحاً إزاء أي سباق تسلح وصفقة الشراء السعودية الضخمة بالتأكيد لا تجعلنا مرتاحين".
وأضاف أنه عبر عن مخاوفه في حديث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربت ريموند ماكماستر.
وتابع ليبرمان: "لست مرتاحاً إزاء كل سباق التسلح في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق فقط "بالسعوديين، هناك أيضاً الإماراتيون والقطريون، وأيضاً الإيرانيون، الجميع يشتري أسلحة".
وحسب ليبرمان، فإن "صفقات الأسلحة في الشرق الأوسط بلغت عام 2016 وحده نحو 215 مليار دولار. وهذا ليس مبلغاً صغيراً"، مضيفاً "نحن نتابع التطورات من كثب.. ولدينا وسائل للتعامل مع هذا".
وشملت زيارة ترامب إلى "إسرائيل" بحث مخاوف الدولة العبرية.
وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب كرر مرة أخرى، الاثنين، خلال لقائه نتنياهو في القدس التزام الولايات المتحدة أمن "إسرائيل"، "بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي".
ودعا ترامب أثناء جولته في الشرق الأوسط عدة مرات إلى تشكيل تحالف للدول العربية ضد إيران والتطرف، مشدداً على أن تلاقي المصالح قد يساعد في تقارب مع "إسرائيل".
وليست هناك علاقات دبلوماسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأغلبية الدول العربية وبينها السعودية، لكنها تخشى كالمملكة من النفوذ الإيراني في المنطقة.