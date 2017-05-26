الراسبون يعيّنون في منصب متصرف إداري آليا الحكومة تفرج عن طرق تكوين وتدريس "نخبة الدولة"

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، والتي يتخرج منها "نخبة" إطارات الدولة الجزائرية.

ونص القرار الوزاري المشترك الموقع بين وزير القطاع نور الدين بدوي، والمدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، أن برنامج التكوين في المدرسة - تحت وصاية وزارة الداخلية - يجري على ثلاث سنوات، منها النظري والتطبيقي في شكل تناوبي، وتهدف السنة الأولى إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تسمح لهم بمواصلة تكوين متخصص مرتبط بالإدارة العمومية، وتهدف السنة الثانية إلى تعميق المعارف المرتبطة بالإدارة العمومية، لا سيما في الأسس المتعلقة بالتسيير والأعمال الاقتصادية، والسنة الثالثة تهدف إلى دعم الكفاءات المهنية للتلميذ، حسب الوصف التي تضمنه المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وفي نص المادة السادسة من المرسوم، فإن دروس السنة الأولى، هدفها اكتساب الأدوات والآليات القانونية والاقتصادية وللاكتشاف والتشخيص، وفي السنة الثانية الدروس لتعميق المعارف في التنظيم وسير النشاط الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، على أن يتم تنظيم التربص من قبل المشرف بـ20 بالمئة، والمواظبة بـ20 بالمئة، وتقييم من قبل الأساتذة أو إطارات الإدارات والمؤسسات العمومية بـ 60ـبالمئة.

ويتم إعلان التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ، بعنوان كل سنة وبعنوان كل امتحان التخرج من طرف لجنة خاصة، ويجب على التلميذ الحصول على معدل عام يساوي على الأقل 10 من عشرين، في المراقبات البيداغوجية للقبول في السنة الموالية، ويقصى من التكوين كل تلميذ لا يحصل على المعدل، ولا يسمح له بإعادة السنة، ويعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 للانتقال للسنة الموالية في رتبته لدى إدارته الأصلية، ويرتب التلميذ الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة في رتبة متصرف إداري.

وبخصوص التربصات، يقوم التلميذ بحسب المرسوم، بإجراء عدة تربصات في ميدان التمهين، حيث يجرى تربص السنة الأولى المحدد بثلاثة أشهر على مستوى البلدية أو الدائرة، وفي السنة الثانية تربص لأربعة أشهر، ويتم على مستوى مصالح الولاية والمديريات التنفيذية، أما تربص السنة الثالثة المحدد مدته بخمسة أشهر، فيقام على مستوى الجماعات الإقليمية والمديريات التنفيذية والإدارة المركزية أو مؤسسات اقتصادية أو مالية أو إدارية، وفي كل تربص يلزم التلميذ بإعداد مذكرة يتم مناقشتها أمام لجنة خاصة.