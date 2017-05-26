المفترض في كلّ عبد مؤمن مسلم، أن يجعل من رمضان محطّة يراجع فيه نفسه وحاله، ويتلمّس علاقته بالله جلّ وعلا، وعلاقته بإخوانه من حوله، ويتدارك تقصيره في حقّ مولاه، ويصحّح ما شاب معاملته لإخوانه من شوائب، لكنّ كثيرا من المسلمين يظنّون بلسان أحوالهم أنّ حقّ رمضان لا يتجاوز ساعات من النّهار يمتنعون فيها عن الطّعام والشّراب، وساعة من اللّيل يصلّون فيها التراويح، وبذلك يكونون قد أدّوا ما عليهم من حقّ الشّهر الفضيل، وربّما يعتقد كثير منهم أنّ التّوبة في رمضان هي فقط أن يحافظ الواحد منهم على الصّلاة في وقتها ويفتح المصحف بعد العصر أو بعد الفجر ليقرأ ما تيسّر من القرآن، أمّا المعاملات فيعتقد أنّه لا علاقة لها برمضان ولا بالصيام، فلا يفكّر في التّوبة إلى الله من كثير من الأعمال والمعاملات المحرّمة التي كان مصرا عليها قبل رمضان.
ترى كثيرا من الموظّفين، قبل رمضان، قد اعتادوا التّثاقل في أداء ما أوكل إليهم من أعمال، ويجدون المبرّرات للتّملّص من أداء واجباتهم، فتارة يتعلّل الواحد منهم بحاجته إلى ارتشاف القهوة، وتارة ينشغل بطالعة الجريدة ومحادثة الزّملاء وتصفّح الفايسبوك، وربّما يكون قبل هذا وذاك قد تأخّر في الدّخول إلى مكان العمل لينصرف بعدها قبل نهاية الدّوام، ولا تحدّثه نفسه بأنّه يأكل السّحت ويطعم أبناءه الحرام، ويزداد الأمر سوءًا عندما يتسبّب بكسله وإهماله في تأخير مصالح إخوانه من حوله، وربّما يتسبّب في إلحاق الأذى والمشقّة بمن يضطرّون إلى التردّد على المصلحة التي يعمل فيها مرارا وتكرارا من دون أن تقدّم لهم الخدمات التي يطلبونها.
كان يفترض في العبد المؤمن الذي يعي أنّ التّوبة تعني الإقلاع عن المحرّمات والإقبال على الطّاعات، أن يجعل من رمضان محطّة يعقد فيها العزم على ترك هذه العادات والتّوبة منها، ويبدأ صفحة جديدة من حياته، يحرص فيها على أكل الحلال وعلى حفظ الأمانة التي أوكلت إليه؛ هذا هو المفترض، لكنّ واقع الأمّة عامّة وواقع الجزائريين خاصّة، يدلّ على أنّ رمضان يتحوّل في حياة كثير من الصّائمين إلى محطّة لزيادة جرعات الحرام، حيث يتعلّل كثير من الموظّفين بالصّوم والتّعب وقلّة النّوم ليدخلوا إلى أماكن أعمالهم متأخّرين وهم يجرّون الخطى ليقضوا أوقات الدّوام بين النّوم والكسل والاعتذار عن عدم تقديم أيّ خدمة، فلا يسمع من يضطرّ للوقوف بين أيديهم سوى عبارة "نحن صائمون، عد بعد رمضان"! بل قد يصل الأمر إلى حدّ الصّراخ والسبّ المقذع إذا ما طولب الواحد منهم بأداء عمله!.
فأيّ صيام هذا الذي يدّعيه هؤلاء، والنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: "من لم يدع قول الزّور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"؟ وأي عمل بالزّور أعظم من أن يستمرئ العبد المسلم أكل الحرام في أيام رمضان؟ إنّه لأمر مؤسف حقا أن يتحوّل رمضان عند أكثر العمّال والموظّفين إلى عطلة غير معلنة، وإلى شهر كسل ووهن وخمول، في الوقت الذي يفترض أن يكون شهر حرص على أكل الحلال وشهر عمل وإخلاص وإتقان، يتفانى فيه كلّ عامل وكلّ موظّف في إسداء العون لإخوانه وتيسير أمورهم وقضاء حاجياتهم.
وبإزاء هؤلاء الموظّفين، يصرّ كثير من التجّار خلال الشّهر الفضيل على مضاعفة أرباح تجاراتهم، مستغلّين زيادة إقبال الصّائمين على اقتناء السّلع، فتراهم يضاعفون الأسعار، وربّما ترى منهم من يستبيح الغشّ غير مكترث بحرمة الشّهر، فيخلط الجيّد بالرّديء، ويعرض للزّبائن الجيّد ويزن لهم من الرّديء، وترى من ينفق سلعته بالحلف الكاذب على أنّها حلوة وجيّدة وهي في أغلبها ليست كذلك، وترى من يتساهل في أمر الميزان فلا يتأكّد من دقّته ولا من نظافته، وترى من يعوّد نفسه الاعتذار إلى كلّ زبون عن عدم ردّ ما يبقى عنده من نقود أقلّ من 5 دنانير... وهكذا تسوّل الأنفس الأمّارة بالسّوء لأصحابها من التجّار الذين يرون في رمضان أهمّ فرصة لمضاعفة الأرباح، تسوّل لهم مقارفة كبيرة الغشّ في شهر يفترض أنّه شهر للتّراحم، يغتنمه التّاجر الذي يرجو الله والدّار الآخرة في رحمة إخوانه والرفق بهم، راجيا أن يرحمه الله ويعتق رقبته في هذا الشّهر الفضيل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1وزير لمدة 48 ساعة!
2الحصيلة.. والتبهديلة!
3يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
سلطان بركاني
المفترض في كلّ عبد مؤمن مسلم، أن يجعل من رمضان محطّة يراجع فيه نفسه وحاله، ويتلمّس علاقته بالله جلّ وعلا، وعلاقته بإخوانه من حوله، ويتدارك تقصيره في حقّ مولاه، ويصحّح ما شاب معاملته لإخوانه من شوائب، لكنّ كثيرا من المسلمين يظنّون بلسان أحوالهم أنّ حقّ رمضان لا يتجاوز ساعات من النّهار يمتنعون فيها عن الطّعام والشّراب، وساعة من اللّيل يصلّون فيها التراويح، وبذلك يكونون قد أدّوا ما عليهم من حقّ الشّهر الفضيل، وربّما يعتقد كثير منهم أنّ التّوبة في رمضان هي فقط أن يحافظ الواحد منهم على الصّلاة في وقتها ويفتح المصحف بعد العصر أو بعد الفجر ليقرأ ما تيسّر من القرآن، أمّا المعاملات فيعتقد أنّه لا علاقة لها برمضان ولا بالصيام، فلا يفكّر في التّوبة إلى الله من كثير من الأعمال والمعاملات المحرّمة التي كان مصرا عليها قبل رمضان.
مقالات سابقة للكاتب
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
إلى العائدين في رمضان
غدا رمضان.. فهل ستبدأ حياتك الجديدة؟
عندما تتحرّك فطرة الخير في النّفوس
رمضان فرصة لا غنى عنها
ترى كثيرا من الموظّفين، قبل رمضان، قد اعتادوا التّثاقل في أداء ما أوكل إليهم من أعمال، ويجدون المبرّرات للتّملّص من أداء واجباتهم، فتارة يتعلّل الواحد منهم بحاجته إلى ارتشاف القهوة، وتارة ينشغل بطالعة الجريدة ومحادثة الزّملاء وتصفّح الفايسبوك، وربّما يكون قبل هذا وذاك قد تأخّر في الدّخول إلى مكان العمل لينصرف بعدها قبل نهاية الدّوام، ولا تحدّثه نفسه بأنّه يأكل السّحت ويطعم أبناءه الحرام، ويزداد الأمر سوءًا عندما يتسبّب بكسله وإهماله في تأخير مصالح إخوانه من حوله، وربّما يتسبّب في إلحاق الأذى والمشقّة بمن يضطرّون إلى التردّد على المصلحة التي يعمل فيها مرارا وتكرارا من دون أن تقدّم لهم الخدمات التي يطلبونها.
كان يفترض في العبد المؤمن الذي يعي أنّ التّوبة تعني الإقلاع عن المحرّمات والإقبال على الطّاعات، أن يجعل من رمضان محطّة يعقد فيها العزم على ترك هذه العادات والتّوبة منها، ويبدأ صفحة جديدة من حياته، يحرص فيها على أكل الحلال وعلى حفظ الأمانة التي أوكلت إليه؛ هذا هو المفترض، لكنّ واقع الأمّة عامّة وواقع الجزائريين خاصّة، يدلّ على أنّ رمضان يتحوّل في حياة كثير من الصّائمين إلى محطّة لزيادة جرعات الحرام، حيث يتعلّل كثير من الموظّفين بالصّوم والتّعب وقلّة النّوم ليدخلوا إلى أماكن أعمالهم متأخّرين وهم يجرّون الخطى ليقضوا أوقات الدّوام بين النّوم والكسل والاعتذار عن عدم تقديم أيّ خدمة، فلا يسمع من يضطرّ للوقوف بين أيديهم سوى عبارة "نحن صائمون، عد بعد رمضان"! بل قد يصل الأمر إلى حدّ الصّراخ والسبّ المقذع إذا ما طولب الواحد منهم بأداء عمله!.
فأيّ صيام هذا الذي يدّعيه هؤلاء، والنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: "من لم يدع قول الزّور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"؟ وأي عمل بالزّور أعظم من أن يستمرئ العبد المسلم أكل الحرام في أيام رمضان؟ إنّه لأمر مؤسف حقا أن يتحوّل رمضان عند أكثر العمّال والموظّفين إلى عطلة غير معلنة، وإلى شهر كسل ووهن وخمول، في الوقت الذي يفترض أن يكون شهر حرص على أكل الحلال وشهر عمل وإخلاص وإتقان، يتفانى فيه كلّ عامل وكلّ موظّف في إسداء العون لإخوانه وتيسير أمورهم وقضاء حاجياتهم.
وبإزاء هؤلاء الموظّفين، يصرّ كثير من التجّار خلال الشّهر الفضيل على مضاعفة أرباح تجاراتهم، مستغلّين زيادة إقبال الصّائمين على اقتناء السّلع، فتراهم يضاعفون الأسعار، وربّما ترى منهم من يستبيح الغشّ غير مكترث بحرمة الشّهر، فيخلط الجيّد بالرّديء، ويعرض للزّبائن الجيّد ويزن لهم من الرّديء، وترى من ينفق سلعته بالحلف الكاذب على أنّها حلوة وجيّدة وهي في أغلبها ليست كذلك، وترى من يتساهل في أمر الميزان فلا يتأكّد من دقّته ولا من نظافته، وترى من يعوّد نفسه الاعتذار إلى كلّ زبون عن عدم ردّ ما يبقى عنده من نقود أقلّ من 5 دنانير... وهكذا تسوّل الأنفس الأمّارة بالسّوء لأصحابها من التجّار الذين يرون في رمضان أهمّ فرصة لمضاعفة الأرباح، تسوّل لهم مقارفة كبيرة الغشّ في شهر يفترض أنّه شهر للتّراحم، يغتنمه التّاجر الذي يرجو الله والدّار الآخرة في رحمة إخوانه والرفق بهم، راجيا أن يرحمه الله ويعتق رقبته في هذا الشّهر الفضيل.