يشتكي سكان حي بومزراق في باب الوادي، وبالتحديد بالقرب من مدرستي النهضة والوحدة الإفريقية من انتشار النفايات وتكدسها على الرصيف وحواف الطرقات، ما عرقل حركة سير الراجلين، وسبب متاعب للمواطنين.
ويتخوف السكان من تحول أكوام القمامة إلى مرتع للحيوانات الضالة وانتشار الأوبئة والأمراض، لاسيما ونحن في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وأرجع مواطنون سبب هذه الظاهرة المشينة إلى غياب عمال النظافة، بسبب عدم قدوم شاحنات "نات كوم"، إلى الحي منذ مدة طويلة. وأمام هذا الوضع يناشد السكان مسؤولي ولاية الجزائر ومصالح النظافة التدخل العاجل من أجل رفع هذه القمامة وتنظيف الأرصفة والشوارع وتنقيتها تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
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كارثة بيئية تهدد سكان حي بومزراق بباب الوادي
سفيان. ع
يشتكي سكان حي بومزراق في باب الوادي، وبالتحديد بالقرب من مدرستي النهضة والوحدة الإفريقية من انتشار النفايات وتكدسها على الرصيف وحواف الطرقات، ما عرقل حركة سير الراجلين، وسبب متاعب للمواطنين.
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ويتخوف السكان من تحول أكوام القمامة إلى مرتع للحيوانات الضالة وانتشار الأوبئة والأمراض، لاسيما ونحن في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
وأرجع مواطنون سبب هذه الظاهرة المشينة إلى غياب عمال النظافة، بسبب عدم قدوم شاحنات "نات كوم"، إلى الحي منذ مدة طويلة. وأمام هذا الوضع يناشد السكان مسؤولي ولاية الجزائر ومصالح النظافة التدخل العاجل من أجل رفع هذه القمامة وتنظيف الأرصفة والشوارع وتنقيتها تفاديا لوقوع كارثة بيئية.