شملت 47 ولاية عبر الوطن انطلاق عملية بيع هاتف "أف 3 بلوس" رسميا بمتاجر "أوبو"

انطلقت الاثنين، عمليات بيع هاتف "أوبو -أف 3 بلوس" "خبير السيلفي"، بالمتاجر الرسمية المتواجدة عبر 6 ولايات من الوطن وهي الجزائر العاصمة، بجاية، وهران، قسنطينة، تلمسان وعنابة، والمتاجر الفرعية التي تتواجد بها "أوبو"، في 41 ولاية، حيث فاجأت الشركة، كافة المستخدمين الذين شاركوا على صفحة الفاسبوك لشراء الهاتف، بمنحتهم هدايا مميزة من بينها أقمصة نادي برشلونة، كما حدد سعر الجهاز بـ 57900 دج.

وقال "أندي شي"، مدير العلامة التجارية بإفريقيا والشرق الأوسط، أن الشركة لم تتوقع الإهتمام الكبير من طرف الجزائريين بجهاز "أف 3 بلوس" الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا .

وأضاف "كنا دائما على ثقة أن الجهاز، سيكون مُرحّبا به بالجزائر، بالنظر إلى عدد الطلبات المسجلة عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بالشركة ".

ويمتلك هاتف "أف 3 بلوس" مميزات فائقة، حيث يضم كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 16 ميغابكسل تستطيع التقاط صور سيلفي مميزة والاخرى بدقة 8MP للسيلفي الجماعي، لتضمن بذلك للمستخدم تصوير كافة اللحظات الهامة بدقة فائقة، وقد تم تجهيزه بخاصية بصمة الإصبع وتصل سرعة الاستجابة فيها إلى 0.2 من الثانية فقط، وبطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير التي تضمن ما يصل إلى 79 ساعة من الاستخدام، كما تتميز الكاميرا الأمامية المزدوجة والمتخصصة بقدرة 16MPو8MP، الأولى من نوعها في السوق، وتلتقط إلى غاية 105٪ من عمق الهدف أي أكثر من 80 درجة، بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأمامية وبدقة 16ميغابكسل للكاميرا الخلفية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور واضحة للغاية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تم تزويد الجهاز بمعالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي 4 جيغابايت، وهو ما يمثل تجربة استثنائية للمستخدم.

الجدير بالذكر أن شركة "اوبو"، أطلقت هاتفها الجديد "أف3 بلوس" بالسوق الجزائري في الحادي عشر من شهر ماي المنصرم، وتم فتح باب الطلب المسبق على الهاتف قبل طرحه بالمتاجر بداية من يوم 13 من نفس الشهر.