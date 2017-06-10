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عثروا على كيس مملوء بأقفال مصحوبة بصور لشبان
غوّاصون ينتشلون "أعمال سحر" من أعماق البحر بوهران
عثر، مؤخرا، عدد من الشبان بوهران، ممّن يحترفون الغوص في أعماق البحر، على كيس مملوء بطلاسم وتعاويذ سحرية، حيث قاموا بانتشاله وإخراجه إلى اليابسة، في مشهد صدم جميع من حضر الواقعة.
وحسب أحد الشبان، الذي شارك في العملية، فإنهم كانوا في جولة في أعماق البحر، ليكتشفوا وجود كيس بلاستيكي مملوء بالأقفال وصور لضحايا السحر، مكتوب عليها تعاويذ وطلاسم. وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوّره الغوّاصون، شابا وهو يخرج من البحر حاملا في يده كيسا أزرق، وعند فتحه وجد أكياسا أخرى بيضاء تحتوي على مجموعة من الأقفال من مختلف الأحجام، وكذا ساعة يد، ومرآة وصور لبعض الشبان، وكذا سلسلة ذهبية لعروس، وورقة عليها اسم عائلة.
الغوّاصون الذين شاركوا في عملية انتشال هذه الأعمال السحرية، أصيبوا بصدمة قوية، جعلت أحدهم يصرخ قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل..السحر انتقل من المقابر إلى البحر..هؤلاء لا يخافون الله.. لعنة الله عليهم"، في حين راح رفقاؤه يفكّون تلك الأقفال المصحوبة بصور.
وتنبغي الإشارة إلى أن حملات التنظيف التطوّعية التي طالت عددا من المقابر عبر القطر الوطني، انتهت باكتشاف أعمال سحر، ضحاياها في الغالب شبان وشابات، عثر على صورهم، مرفوقة بأقفال، لكن السحر انتقل هذه المرّة من المقابر إلى أعماق البحر.
فريد بسكرة2017/06/19 على 00:051
اماذا لا تحارب الدولة المشعوذين وتكفينا شرهم هنالك من يعاني من شرورهم